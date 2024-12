Exclusive Networks: CD&R et Permira contrôlent 66,7% information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Les fonds d'investissement Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et Permira ont annoncé hier soir avoir fait l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 66,7% du capital d'Exclusive Networks, une opération qui ouvre la voie au lancement d'une OPA sur les 100% du capital du spécialiste de la cybersécurité.



Dans un communiqué, CD&R et Permira indiquent que la dernière condition suspensive nécessaire à la réalisation des acquisitions, à savoir le paiement par Exclusive Networks d'une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par satisfait lundi.



Les acquisitions ont en conséquence été réalisées hier à un prix de 18,96 euros par action après paiement de la distribution exceptionnelle.



Le consortium prévoit de déposer, dans les prochains jours, une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions restantes au même prix 18,96 euros, voire de solliciter un retrait obligatoire si les conditions légales devaient être satisfaites à l'issue de l'offre.



Il est actuellement envisagé que l'ouverture de l'offre intervienne en février 2025.





