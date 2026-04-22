EXCLUSIF-Une agence financée par l'UE travaille avec Metalshub sur une plateforme européenne d'échange de minéraux critiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le manque de repères entrave l'investissement - Directeur général de l'EIT RawMaterials

* L'initiative vise un lancement pilote dans les 12 mois

* Elle pourrait s'étendre à d'autres pays occidentaux

par Eric Onstad

Une agence financée en partie par l'UE et la plateforme numérique Metalshub ont déclaré à Reuters qu'elles s'efforcent d'établir des prix régionaux pour les minéraux critiques, indépendants de ceux de la Chine, producteur dominant, afin de permettre le financement de nouveaux projets.

L'Union européenne, les États-Unis et d'autres pays occidentaux s'efforcent d'établir leurs propres prix de référence pour les minéraux critiques afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, qui représente environ 90 % de la production mondiale de terres rares transformées, essentielles pour les énergies propres, l'électronique et les systèmes de défense.

"L'Europe ne dispose toujours pas d'un marché au comptant profond et transparent ni de points de référence européens pour les minéraux critiques... l'absence de transparence est un frein absolu à de nombreux investissements", a déclaré Bernd Schaefer, directeur général d'EIT RawMaterials.

Plusieurs nouvelles mines et installations de traitement de minéraux critiques peinent à obtenir un financement en raison des perspectives incertaines des prix, qui sont en grande partie fixés en Chine et qui ont connu des fluctuations considérables.

Le partenariat public-privé EIT RawMaterials, qui regroupe plus de 300 entreprises, universitaires et autres acteurs du secteur, collabore avec Metalshub pour développer la plateforme du groupe privé allemand en y ajoutant des transactions au comptant pour les terres rares et d'autres minéraux critiques et en élaborant des indices de prix fiables.

D'un point de vue technique, Metalshub pourrait lancer les échanges immédiatement, mais l'entreprise doit recevoir l'approbation des décideurs politiques et des régulateurs, a déclaré Frank Jackel, directeur général de Metalshub.

Des discussions ont eu lieu avec un large éventail de parties prenantes, notamment des négociants, des entreprises et des décideurs politiques, a déclaré M. Schaefer, refusant de donner les noms des entreprises avec lesquelles il s'est entretenu ou les réactions qu'il a reçues.

M. Schaefer a indiqué que l'objectif était de mettre en place un projet pilote dans les 12 mois à venir.

QUESTION DE LIQUIDITÉ Metalshub propose des échanges de matériaux utilisés dans le secteur de l'acier et de matières premières pour l'aluminium, telles que l'alumine et le nickel. Il a également été utilisé pour des ventes aux enchères en ligne de lithium et de graphite .

M. Jackel a déclaré que Metalshub est en mesure d'héberger des transactions, mais qu'un indice des prix serait externalisé pour garantir la crédibilité et respecter les cadres réglementaires.

"Les marchés des minéraux critiques restent fragmentés, opaques et fortement dépendants des négociations bilatérales et des évaluations de prix qui reposent sur des données limitées et collectées manuellement, a-t-il déclaré.

Une plateforme européenne d'agrégation de la demande pour les matériaux critiques lancée la semaine dernière n'est pas conçue pour établir des prix régionaux, qui sont essentiels pour soutenir la production locale, a déclaré M. Schaefer.

L'UE a lancé la section sur les minéraux critiques de sa plateforme sur l'énergie et les matières premières le 13 avril. Elle vise à mettre en relation les acheteurs de 17 matières premières stratégiques de l'UE avec les fournisseurs, mais laisse aux deux parties le soin de finaliser les transactions.

Alors que certains soulignent la faible liquidité des échanges de minéraux critiques en dehors de la Chine, M. Schaefer et M. Jackel disent qu'il y en a suffisamment pour créer des prix de référence en Europe.

"Il y a suffisamment de points de données provenant des transactions en cours en Europe pour établir un prix de marché représentatif, par exemple, pour les terres rares", a déclaré M. Schaefer.

M. Schaefer et M. Jackel ont indiqué que l'initiative commencerait en Europe, mais qu'elle inclurait idéalement d'autres pays occidentaux.