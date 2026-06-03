EXCLUSIF-SpaceX prévoit de lever $75 mds lors de son IPO avec une action à $135 - source

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SpaceX prévoit de lever 75 milliards de dollars lors de son IPO en vendant 555,6 millions d'actions à un prix fixé à 135 dollars par action (116,24 euros par action), a appris mardi Reuters d'une personne au fait de la question, alors que deux autres sources ont déclaré plus tôt que le groupe visait une valorisation de 1.750 milliards de dollars.

Il est très rare qu'une entreprise prévoyant d'entrer en Bourse décide si tôt d'une fourchette de prix, avant même de s'entretenir avec des investisseurs lors d'une traditionnelle "tournée". La tournée de SpaceX doit débuter jeudi. La société avait préalablement tenu quelques réunions de sondage auprès des investisseurs.

Les plans de l'entreprise, y compris le montant de la levée de fonds, sont susceptibles d'évoluer à mesure que les réunions avec les investisseurs se déroulent, ont précisé les sources.

Aucune règle n'empêche la fixation d'un prix fixe pour l'IPO, a déclaré Weiheng Chen, associé senior à Hong Kong au sein du cabinet d'avocats américain Wilson Sonsini Goodrich & Rosati.

"Musk adopte simplement une approche 'à prendre ou à laisser' qui fonctionne auprès de ses fidèles et qui s'avère également judicieuse compte tenu des conditions de marché et de l'absence de comparables", a-t-il ajouté.

MISSION : MARS ET CENTRES DE DONNÉES SPATIAUX

Elon Musk a réécrit le scénario de l'IPO de SpaceX à bien d'autres égards, en renforçant la place des investisseurs particuliers, en accélérant la perspective d'une entrée dans les grands indices boursiers et en structurant la gouvernance afin de conserver un contrôle marqué du fondateur.

La valorisation de l'entreprise repose sur la domination par SpaceX de technologies et de marchés qui n'existent pas encore – des missions vers Mars aux centres de données d'IA dans l'espace.

Reuters avait précédemment rapporté que jusqu'à 30% de l'offre pourrait être allouée aux investisseurs particuliers, une proportion élevée visant à tirer parti de la popularité d'Elon Musk et à élargir l'actionnariat.

L'IPO devrait prendre la forme d'une offre exclusivement primaire - l'intégralité du produit reviendrait à la société et que les actionnaires existants de SpaceX ne pourraient vendre aucune de leurs actions lors de l'introduction en Bourse, selon les sources.

Elon Musk sera tenu de conserver ses actions SpaceX pendant 366 jours après l'IPO, a déclaré l'une des sources.

Le produit de l'introduction en Bourse sera utilisé notamment pour développer les ressources informatiques en matière d'IA et le réseau de satellites de SpaceX, a ajouté la source.

SpaceX a fusionné avec xAI, la start-up d'IA d'Elon Musk, plus tôt cette année, dans le cadre d'une opération, valorisant la société de fusées à 1.000 milliards de dollars et le développeur du chatbot Grok AI à 250 milliards de dollars.

Le groupe n'a pas de pairs directs, ce qui rend son évaluation sujette à interprétation.

Morningstar a évalué SpaceX à 780 milliards de dollars, soit 48% de moins que sa valorisation privée actuelle, selon une note datée du 1er juin. La majeure partie de cette valeur provient de Starlink, son activité de communications par satellite.

SpaceX a toutefois lié la plupart de ses perspectives de croissance à l'IA, et à des technologies encore à développer, dont des centres de données spatiaux solaires, sur un marché potentiel de 28.500 milliards de dollars, selon Reuters.

Avec une valorisation de 1.750 milliards de dollars et un chiffre d'affaires de 18,67 milliards de dollars prévu pour 2025, SpaceX se négocierait sur un multiple cours/chiffre d'affaires de 93,7 fois.

Sur la même base, la société spatiale Rocket Lab RKLB.O se négocie avec un multiple de 118, la société d'analyse de données Palantir Technologies PLTR.O à 81, et Tesla TSLA.O à près de 17.

SpaceX ne peut pas être évaluée sur la base du ratio cours/bénéfice, car elle a enregistré une perte nette l'année dernière.

VAGUE DE MÉGA-INTRODUCTIONS EN BOURSE

Cette IPO pourrait déclencher une vague de méga-IPO sans précédent, SpaceX, OpenAI et Anthropic étant sur le point d'ajouter ensemble près de 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière aux marchés publics et d'intensifier la concurrence pour attirer les capitaux des investisseurs.

Pour de nombreux investisseurs, le pari porte autant sur Elon Musk que sur SpaceX. Son parcours au sein du constructeur de véhicules électriques Tesla et sa capacité à galvaniser les petits investisseurs pourraient également stimuler une forte demande pour les actions, comme sa réputation l'a fait pour ses précédentes entreprises.

"Lorsque vous êtes l'introduction en Bourse la plus attendue de tous les temps, vous pouvez demander aux investisseurs de s'adapter à votre processus plutôt que l'inverse", a déclaré Craig Coben, ancien co-directeur des marchés de capitaux mondiaux pour l'Asie-Pacifique chez Bank of America.

Pourtant, deux des trois activités de SpaceX sont déficitaires. Seul son segment de connectivité, qui abrite la constellation de satellites Starlink, est rentable et est largement considéré comme la vache à lait de l'entreprise.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a atteint 4,69 milliards de dollars au trimestre clos le 31 mars, contre 4,07 milliards un an plus tôt, tandis que les pertes se sont creusées à 1,27 dollar par action contre 18 cents sur la même période, avec un basculement en 2025 d'un bénéfice de 791 millions de dollars à une perte nette de 4,94 milliards.

Une grande partie de l'argumentaire de SpaceX reposant sur Elon Musk, certains experts estiment que des enjeux de gouvernance pourraient inquiéter les investisseurs. Des mesures, notamment une structure d'actions à deux catégories prévue dans le prospectus d'introduction en Bourse, concentrent le pouvoir de vote entre les mains d'Elon Musk et d'un petit groupe d'initiés.

SpaceX vise une cotation au Nasdaq sous le ticker "SPCX", l'entrée en bourse étant prévue le 12 juin, selon deux sources

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities, Citigroup et JP Morgan sont les chefs de file de l'opération, à la tête du consortium de banques chargées de l'émission.

(Reportage Echo Wang, avec la contribution de Sayantani Ghosh, Kane Wu et Selena Li, version française Jean Terzian et Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)