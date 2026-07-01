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EXCLUSIF-SoftBank relance les négociations pour un prêt de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars garanti par sa participation dans OpenAI et propose de nouvelles concessions, selon certaines sources
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, SoftBank aurait relancé les négociations concernant un prêt sur marge de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars garanti par sa participation dans OpenAI

* SoftBank proposerait désormais une garantie d'entreprise si les garanties d'OpenAI s'avéraient insuffisantes, selon certaines sources

* Le consortium de prêteurs comprend notamment Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho, selon certaines sources

(Ajout de contexte et de détails à partir du paragraphe 5) par Echo Wang

1er juillet - Le groupe SoftBank a relancé les négociations avec un consortium de prêteurs concernant un prêt de 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars garanti par sa participation dans OpenAI, après que ses précédentes tentatives pour obtenir un prêt se sont enlisées en raison des difficultés liées à l’évaluation des sociétés privées, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Afin de rassurer les prêteurs, l’investisseur japonais spécialisé dans les technologies propose de garantir le remboursement du prêt, offrant ainsi aux banques un recours contre SoftBank si les actions d’OpenAI données en garantie venaient à perdre de la valeur, ont précisé ces sources.

Le consortium de prêteurs devrait comprendre Goldman Sachs

GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Mizuho Financial Group, ont précisé ces sources.

SoftBank et OpenAI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho ont refusé de s’exprimer.

Ce financement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par SoftBank pour financer sa stratégie d’investissement ambitieuse dans le domaine de l’intelligence artificielle, ont indiqué ces sources. Ce financement, appelé « prêt sur marge » , fonctionne comme une ligne de crédit.

Au départ, SoftBank avait demandé que le prêt soit garanti uniquement par sa participation dans la société créatrice de ChatGPT, mais les banques se sont opposées à cette proposition car elles n’auraient eu aucun recours contre SoftBank au-delà des actions si la garantie avait perdu de la valeur, ont ajouté ces sources. Dans le cadre de cette structure, SoftBank n’aurait pas été tenue de rembourser la dette.

Ces négociations mettent en évidence la prudence accrue des prêteurs vis-à-vis des prêts garantis par des participations dans des sociétés non cotées, dont les valorisations sont plus difficiles à évaluer et dont les actions sont plus difficiles à céder que celles des sociétés cotées en bourse.

Reuters n’a pas pu déterminer si les prêteurs avaient également des inquiétudes spécifiques concernant la valorisation d’OpenAI. La valorisation des grandes entreprises d’IA telles qu’OpenAI et Anthropic a explosé ces dernières années, dans un contexte de concurrence de plus en plus intense pour le leadership dans le domaine de l’intelligence artificielle.

SoftBank est devenu l’un des plus grands bailleurs de fonds d’OpenAI au monde, sous l’impulsion de son fondateur Masayoshi Son, qui souhaite faire du conglomérat japonais uninvestisseur dominant dans le domaine de l’intelligence artificielle. Le groupe a engagé plus de 60 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars dans OpenAI et dans des projets d’infrastructure liés à l’IA, notamment le projet de centre de données Stargate annoncé l’année dernièreen collaboration avec OpenAI et Oracle.

SoftBank s’est largement appuyé sur l’endettement et le financement adossé à des actifs pour financer ces investissements.

Ces derniers mois, la société a exploré plusieurs options de financement liées à son portefeuille d’investissements. L’année dernière, elle a cherché à lever un prêt sur marge de 5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars garanti par des actions du concepteur de puces Arm Holdings, dont le cours a grimpé en flèche grâce à l’engouement des investisseurs pour l’IA.

Contrairement au financement d’OpenAI, le prêt Arm était garanti par des actions d’une société cotée en bourse, ce qui rendait la garantie plus facile à évaluer et à liquider par les prêteurs si nécessaire.

SoftBank avait auparavant cherché à lever au moins 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars via un prêt sur marge garanti par sa participation dans OpenAI, avant de revoir son objectif à la baisse à environ 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, après avoir rencontré des réticences de la part des prêteurs, comme l’avait rapporté Bloomberg News précédemment.

OpenAI a déposé en juin, à titre confidentiel, une demande d’introduction en bourse aux États-Unis , ce qui pourrait à terme permettre aux prêteurs d’évaluer plus facilement la participation de SoftBank et, le cas échéant, de la liquider.

SoftBank doit également rembourser, d’ici mars 2027, un prêt relais de 40 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars qui avait contribué à financer son investissement dans OpenAI. SoftBank a indiqué que cet emprunt serait probablement remboursé « grâce à l’utilisation d’actifs existants et à d’autres mesures de financement ».

Masayoshi Son, de SoftBank, a accéléré les dépenses de l’entreprise dans le domaine de l’IA cette année, en réalisant des investissements dans les centres de données, les semi-conducteurs et la robotique, alors qu’il cherche à positionner le conglomérat au cœur de l’expansion rapide de ce secteur.

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