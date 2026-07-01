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EXCLUSIF-SoftBank relance les négociations pour un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI et propose de nouvelles concessions, selon certaines sources
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, SoftBank a relancé les négociations concernant un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI

* SoftBank propose désormais une garantie d'entreprise si les titres d'OpenAI donnés en garantie s'avéraient insuffisants, selon certaines sources

* Le consortium de prêteurs comprend notamment Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho, selon certaines sources

par Echo Wang

1er juillet - Le groupe SoftBank a relancé les négociations avec un consortium de prêteurs concernant un prêt de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI, après que ses précédentes tentatives d’obtention d’un prêt se sont enlisées en raison des difficultés liées à l’évaluation des sociétés privées, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Afin de rassurer les prêteurs, l’investisseur japonais spécialisé dans les technologies propose de garantir le remboursement du prêt, offrant ainsi aux banques un recours contre SoftBank si les actions d’OpenAI données en garantie venaient à perdre de la valeur, ont précisé ces sources.

Le consortium de prêteurs devrait comprendre Goldman Sachs

GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Mizuho Financial Group, ont précisé ces sources.

SoftBank et OpenAI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Goldman Sachs, JPMorgan et Mizuho ont refusé de commenter.

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MIZUHO FIN GROUP
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