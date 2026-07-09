EXCLUSIF-Selon une note interne, Meta s'apprête à lancer la production de sa puce IA en septembre, dans le but de doubler sa capacité de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'action et ajout d'informations sur la sortie du modèle au paragraphe 8, ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 9, ajout de détails sur l'expansion prévue pour 2026 aux paragraphes 11 à 13)

* Meta va déployer 14 gigawatts de puissance de calcul l'année prochaine, selon une note interne

* L'entreprise va fabriquer la puce d'IA “Iris” à partir de septembre, selon une note interne

* Meta a conclu des accords concernant la mémoire, le stockage flash et la fibre optique, selon une note interne

par Katie Paul, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Meta Platforms

META.O prévoit de commencer à fabriquer une puce d’intelligence artificielle à partir de septembre dans le cadre de son projet visant à porter sa puissance de calcul totale à 14 gigawatts l’année prochaine, selon une note interne consultée par Reuters.

La puce destinée aux centres de données de l’entreprise technologique, dont le nom de code est “Iris”, s’inscrit dans le cadre d’un projet en quatre générations pour les Meta Training and Inference Accelerators (MTIA) qu’elle concevra en interne. L’objectif est d’utiliser des puces sur mesure pour améliorer l’IA qui alimente ses plateformes de réseaux sociaux Facebook et Instagram. Les tests de la puce n’ont duré que six semaines et n’ont révélé aucun problème majeur, selon la note de service. Cette progression relativement rapide témoigne d’une dynamique positive pour un projet interne qui avait piétiné depuis son lancement il y a plus de cinq ans .

Meta a adapté la puce à ses propres besoins et collabore avec Broadcom AVGO.O pour sa conception, ainsi qu’avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour sa fabrication. Cette approche devrait permettre à l’entreprise de réduire ses coûts informatiques colossaux et de gagner en indépendance vis-à-vis de fournisseurs de puces tels que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O .

La fin des tests de débogage et le calendrier de production n’avaient pas encore été communiqués. Meta n’a pas souhaité faire de commentaires. Cette puce est destinée à compléter les grandes quantités de processeurs graphiques (GPU) utilisés pour les applications d’IA que Meta achète à Nvidia et à AMD .

Cependant, l’adoption des derniers GPU au sein d’une entreprise aussi grande que Meta “s’est avérée être une tâche ardue, qui nous a fait perdre du temps”, indiquait la note interne. Le cours de l’action a chuté après la publication de ce rapport, mais s’est redressé lorsque l’entreprise a annoncé que les développeurs auraient accès à un modèle de codage d’IA qui la place en concurrence directe avec OpenAI et Anthropic. En fin d’après-midi, l’action affichait une hausse de 4,6 %. “On ne peut pas devenir un géant de l’IA si l’on dépend d’une autre entreprise pour ses puces”, a déclaré Mike Gualtieri, vice-président et analyste principal au sein du cabinet d’études Forrester. “Les hyperscalers, et même SpaceX, prévoient tous de développer leurs propres puces, car ce sera le seul moyen d’être compétitifs sur les prix d’utilisation des modèles.” Meta a dévoilé Iris sous son nom technique en mars, en même temps que trois autres processeurs d’IA . L’entreprise prévoit de lancer une puce tous les six mois environ jusqu’en 2027, alors que les entreprises commercialisent généralement leurs puces d’IA à des intervalles d’un an ou plus.

SEPT GIGAWATTS DE PUISSANCE DE CALCUL EN 2026 Meta prévoit cette année de déployer sept gigawatts d’infrastructure informatique, selon la note de service. Pour atteindre ce total, Meta a ajouté 1 gigawatt au cours du premier semestre et prévoit d’ajouter 5,5 gigawatts supplémentaires d’ici la fin de l’année, précise la note. Un gigawatt d’énergie suffit à alimenter environ 800 000 foyers. L’entreprise prévoit de doubler à nouveau sa capacité l’année prochaine pour atteindre un total de 14 gigawatts en 2027, précise la note. L’entreprise s’attend à dépenser jusqu’à 145 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en infrastructures d’IA cette année, ce qui représente une part significative des dépenses prévues par les géants de la tech (Big Tech) dans ce domaine, estimées à plus de 700 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars .

Pour développer son infrastructure informatique, Meta a conclu des accords d’approvisionnement pluriannuels à long terme, comme le montre la note. Il s’agit notamment d’accords avec Samsung Electronics 005930.KS pour les puces mémoire, SanDisk SNDK.O pour le stockage flash et Sumitomo Electric

5802.T pour les équipements à fibre optique. De tels accords à long terme sont devenus essentiels pour atteindre les objectifs d’expansion des centres de données dans un contexte de pénurie de puces mémoire qui a poussé des entreprises telles qu’Apple AAPL.O à augmenter leurs prix .

SanDisk n’a pas souhaité faire de commentaire. Samsung Electronics et Sumitomo Electric n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les composants tels que les puces mémoire et les puces d’IA ont connu une forte hausse de la demande, les entreprises technologiques se précipitant pour agrandir leurs centres de données afin de répondre aux besoins croissants de l’IA en puissance de calcul. Les prix des mémoires et autres puces ont augmenté si rapidement et de manière si substantielle que la “chipflation” est devenue une préoccupation macroéconomique , ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.