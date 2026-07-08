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EXCLUSIF-Selon certaines sources, Vitol s'apprête à se développer et à ouvrir un bureau au Venezuela
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 03:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bureau de Vitol embaucherait une douzaine de cadres, principalement pour des postes liés au négoce

* Un cadre dirigeant clé quitte Chevron pour rejoindre Vitol

* Les négociants internationaux poursuivent leur expansion au Venezuela

* Trafigura compte deux employés travaillant depuis Caracas

par Marianna Parraga

Le négociant Vitol, dont le siège est à Genève, se prépare dès à présent à ouvrir un bureau au Venezuela, ont indiqué trois sources proches du dossier, alors que les sociétés de négoce mondiales renforcent leur rôle dans les exportations de pétrole de ce pays membre de l’OPEP, dans le cadre d’un accord conclu entre Caracas et Washington plus tôt cette année.

Vitol, Trafigura et d’autres sociétés de négoce ont exporté cette année la majeure partie de la production pétrolière du Venezuela dans le cadre d’accords conclus avec la compagnie pétrolière d’État PDVSA et supervisés par l’administration du président Donald Trump, réacheminant vers les États-Unis, l’Europe et les Caraïbes des barils initialement destinés à la Chine. Un premier accord d’approvisionnement en pétrole de 2 milliards de dollars conclu en janvier avec Vitol et Trafigura pour l’exportation de jusqu’à 50 millions de barils via ces négociants a ensuite été étendu à plus de 100 millions de barils, ont indiqué des responsables américains et vénézuéliens. Malgré la croissance rapide des accords de négoce pétrolier, les investissements étrangers encouragés par Washington se sont développés plus lentement, les entreprises signant des lettres d’intention non contraignantes et des accords techniques tout en évaluant les conditions pour déterminer s’il convient de revenir au Venezuela ou d’y étendre leurs activités.

Les projets de Vitol visant à renforcer sa position dans ce pays d’Amérique du Sud témoignent d’une confiance dans la poursuite du pacte pétrolier, tout en ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles opportunités commerciales, ont indiqué ces sources. Le bureau de Caracas emploierait dans un premier temps une douzaine de personnes, principalement à des postes liés au négoce, a précisé l’une des sources. “Depuis de nombreuses années, Vitol entretient des relations solides avec PDVSA”, a déclaré Henry Medina, responsable de Vitol pour l’Amérique latine, dans un e-mail adressé à Reuters, sans donner plus de détails sur des projets spécifiques. “Nous sommes impatients de nous appuyer sur cette base pour développer de nouveaux partenariats au Venezuela, ainsi qu’une présence significative dans le pays.”

La filiale vénézuélienne devrait être dirigée par Mario Pantoja, qui a travaillé pendant 35 ans pour Chevron CVX.N et qui, plus récemment, dirigeait les activités de commercialisation pétrolière de la société au Venezuela, ont indiqué deux de ces sources. Chevron a commencé à renforcer ses effectifs dans le pays après avoir obtenu fin 2022 une licence américaine de grande envergure pour le Venezuela, ce qui lui a donné une longueur d’avance lorsque les États-Unis ont annoncé un plan de reconstruction énergétique de 100 milliards de dollars pour le Venezuela et ont commencé à lever les sanctions cette année. Chevron est désormais en concurrence avec Vitol et Trafigura pour conquérir des parts de marché, tout en négociant l’extension de champs pétroliers au Venezuela, qui devrait se traduire par une augmentation de la production et des exportations.

Trafigura, quant à elle, a déjà ouvert un bureau à Caracas à la suite de l’accord pétrolier qu’elle a signé avec le Venezuela et y emploie actuellement deux personnes. La plupart des traders de la société couvrant la région sont basés à Montevideo, en Uruguay, où se trouvent ses services administratifs, ont indiqué des sources distinctes. Trafigura n’a pas souhaité s’exprimer sur ses projets au Venezuela. Chevron et PDVSA n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Au moins trois petites sociétés de négoce — George E. Warren, BGN International et Novum Energy — ont également participé aux exportations de pétrole et de carburant vénézuéliens cette année, tandis que certains raffineurs américains et indiens ont commencé à acheter des cargaisons de pétrole directement auprès de PDVSA, selon les registres d’expédition et les données de suivi des pétroliers. Le Venezuela a produit 1,18 million de barils par jour (bpd) de brut en mai, selon les chiffres qu’il a communiqués à l’OPEP, et prévoit d’atteindre 1,37 million de bpd d’ici la fin de l’année. En juin, il a exporté 1,2 million de bpd de brut et de carburant, les sociétés de négoce ayant géré 64 % du total, selon ces données.

Venezuela

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