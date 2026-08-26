EXCLUSIF-Selon certaines sources, Trian n'envisagerait pas pour l'instant de faire une offre sur Wendy's

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* Selon certaines sources, Trian ne préparerait plus d'offre de retrait de la cote

* Le directeur général de Wendy's avait déclaré précédemment que les performances de l'entreprise n'étaient pas à la hauteur de son potentiel

* Trian entretient des relations de longue date avec Wendy's et avait déjà envisagé de lancer une offre en 2022

(Ajout de la réaction du cours de l'action au paragraphe 4) par Svea Herbst-Bayliss

Trian Fund Management, dirigée par Nelson Peltz, n'envisage pas pour l'instant de lancer une offre de retrait de la cote de Wendy's WEN.O , ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Cette décision intervient après qu'il a été rapporté plus tôt ce mois-ci par Reuters et d'autres médias qu'elle préparait une offre de retrait de la cote avec l’aide d’un consortium d’investisseurs, comprenant notamment BlueFive Capital, soutenu par Bugatti, et Flynn Group, un franchisé de Wendy’s.

L’annonce d’une éventuelle privatisation a fait bondir le cours de l’action de 14,7 % le 12 août, et la dynamique s’est poursuivie depuis, la propulsant à son plus haut niveau depuis environ neuf mois, ce qui confère à la société une capitalisation boursière d’environ 1,7 milliard de dollars.

Mercredi, le cours de l’action Wendy’s a chuté de plus de 14 % dans les échanges après clôture, en réaction à l’annonce concernant Trian.

Trian émet des réserves quant aux performances de Wendy's, notamment en ce qui concerne son cours récent et ses multiples de valorisation, ainsi que son orientation stratégique actuelle, ont déclaré des sources proches du dossier mais qui ne peuvent pas s'exprimer publiquement sur la position de Trian.

Trian garde donc toutes ses options ouvertes quant à ses intentions futures, ont ajouté ces sources, sans donner plus de détails.

Un représentant de Trian a refusé de commenter.

Wendy's n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

SACRIFIER LA QUALITÉ

En renonçant à une éventuelle offre publique d’achat, Trian pourrait donner au nouveau directeur général de Wendy’s, Bob Wright, le temps de mettre en œuvre un plan de redressement visant à remédier à la baisse des ventes qui a coûté à l’entreprise sa deuxième place parmi les grandes chaînes de hamburgers.

Lundi, M. Wright a publié un rare aveu d’erreur de la part de l’entreprise, déclarant au Wall Street Journal que la chaîne avait sacrifié la qualité pour réduire ses coûts. Il a également dévoilé un plan en cinq points visant à relancer les perspectives de l’entreprise.

Au début du mois d’août, Wendy’s avait annoncé une baisse de son chiffre d’affaires mondial trimestriel, une baisse de son résultat net, une hausse de ses coûts et une baisse du bénéfice par action, ce qui avait conduit M. Wright à déclarer que l’entreprise « n’exploitait manifestement pas à (son) potentiel ».

M. Wright, qui a pris la tête de l’entreprise en mai, est le quatrième dirigeant de Wendy’s, dont le siège social se trouve à Dublin, dans l’Ohio, au cours des trois dernières années.

Même si les rumeurs de rachat ont contribué à soutenir le cours de l’action, le titre Wendy’s se négocie toujours à un niveau inférieur d’environ 60 % à celui d’il y a cinq ans.

Wendy's entretient une relation de près de deux décennies avec Trian, dont le cofondateur, Peter May, a siégé au conseil d’administration pendant 18 ans. L’année dernière, Bradley Peltz, l’un des fils de Nelson Peltz, a rejoint ce conseil composé de neuf membres. Nelson Peltz et un autre de ses fils, Matthew, avaient auparavant occupé des sièges au sein du conseil.

Trian a également envisagé de retirer Wendy's de la cote en 2022, avant de renoncer à ce projet en 2023.