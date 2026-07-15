EXCLUSIF-Selon certaines sources, Stripe et Advent auraient proposé de racheter PayPal pour plus de 53 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'offre représente une prime d'environ 28 % par rapport au cours de clôture de PayPal mardi

* Les banques se sont engagées à financer cette offre à hauteur d’environ 50 milliards de dollars

* Stripe et Advent détiendraient chacun une participation égale dans PayPal

* L'action PayPal bondit de près de 17 %

(Les paragraphes 18 et 19 fournissent des précisions sur les raisons de l'opération) par Milana Vinn

15 juillet - Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe pour acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O à 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars, ont déclaré deux personnes proches du dossier.

Cette offre, soumise en début de mois, est soutenue par un financement engagé d’environ 50 milliards de dollars provenant de banques, a précisé l’une d’entre elles. Elle représente une prime d’environ 28 % par rapport au cours de clôture de l’action PayPal mardi.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, les négociations étant confidentielles. PayPal, Stripe et Advent n’ont pas souhaité faire de commentaires. C’est l’agence Reuters qui a été la première à relayer cette information mardi en fin de journée.

La fusion de Stripe et de PayPal, les plateformes de paiement les plus utilisées par les commerçants en ligne, donnerait naissance à l’une des plus grandes sociétés mondiales de paiement en ligne, traitant un volume annuel de paiements d’environ 3 700 milliards de dollars.

Cette proposition fait suite à une première approche effectuée début avril, ont indiqué les sources. Stripe et Advent n’ont pas reçu de réponse de PayPal et cherchent à faire avancer les discussions dans les semaines à venir, ont-elles précisé.

Selon cette proposition, Stripe et Advent détiendraient conjointement PayPal, à parts égales, plutôt que de démanteler la société, ont précisé ces sources, ajoutant qu’il n’était pas certain que cette approche aboutisse à une transaction.

L’action PayPal a clôturé en hausse de près de 17%.

Fondé à la fin des années 1990, PayPal a été l’un des pionniers des paiements numériques, mais a dû faire face à la concurrence à mesure que les consommateurs se sont tournés vers d’autres moyens de paiement et que des rivaux tels qu’Apple Pay et Google Pay ont gagné des parts de marché.

L’entreprise a passé ces dernières années à faire face à un ralentissement de sa croissance et à une concurrence de plus en plus intense dans le secteur des paiements numériques, ce qui a effacé une grande partie de la valeur qu’elle avait acquise pendant la pandémie.

La capitalisation boursière de l’entreprise a atteint un pic d’environ 360 milliards de dollars en 2021, avant de chuter jusqu’à environ 36 milliards de dollars cette année. Elle a perdu plus de 40 % de sa valeur boursière au cours des 12 derniers mois.

Après avoir pris ses fonctions en mars, le directeur général de PayPal, Enrique Lores, a lancé un vaste programme de redressement visant à simplifier l’activité du prestataire de services de paiement et à recentrer ses efforts sur la croissance.

En avril, l’entreprise a scindé ses activités en trois divisions: le paiement en ligne, les services financiers aux particuliers (Venmo) et les paiements et cryptomonnaies, tout en procédant à une série de changements au sein de sa direction.

Malgré la prime de valorisation, Andrew Jeffrey, analyste chez William Blair, a déclaré: « Nous ne pensons pas que le nouveau directeur général de PayPal soit susceptible d’accepter ce qui pourrait être considéré comme une offre au rabais. Si l’offre actuelle n’est qu’une première salve, Stripe et Advent pourraient bien aller jusqu’à 70 dollars par action. »

EN ROUTE VERS UN GÉANT DU TRAITEMENT DES PAIEMENTS

L’intérêt stratégique réside dans le fait que l’activité de Stripe s’est jusqu’à présent concentrée de manière prépondérante sur les commerçants, tandis que PayPal apporte plus de 430 millions de comptes de particuliers ainsi que des relations directes avec les consommateurs en matière de paiement et de services bancaires.

Les offres grand public de PayPal « pourraient s’avérer intéressantes pour accélérer considérablement » les efforts de Stripe visant à développer son offre de portefeuille numérique, a déclaré Bryan Bergin, analyste chez TD Cowen.

Cette opération permettrait à Stripe d’« établir des relations directes avec les consommateurs, grâce à une large base d’utilisateurs et au potentiel de distribution future de services financiers, un domaine dans lequel PayPal a récemment intensifié ses efforts ».

Stripe bénéficierait également du réseau de paiement entre particuliers de Venmo et du bouton de paiement destiné aux particuliers de PayPal.

Une fusion entre Stripe et PayPal permettrait d’acheminer davantage de transactions via son propre réseau, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis de processeurs tels que Visa ou Mastercard, ce qui pourrait à son tour contribuer à contourner les frais de transaction et à générer davantage de revenus sur chaque paiement.

Cette opération pourrait également renforcer les ambitions de Stripe en matière de stablecoins, en offrant à l’entreprise un vaste réseau de distribution auprès des consommateurs afin de favoriser l’adoption généralisée des paiements basés sur les stablecoins. Stripe a en effet investi massivement dans sa division dédiée aux cryptomonnaies, Bridge.

OPÉRATIONS DE PAIEMENT À L'ÉCHELLE MONDIALE

Si elle se concrétise, cette transaction potentielle avec PayPal viendra s’ajouter à la vague récente de fusions-acquisitions dans le secteur mondial des paiements, où les acquéreurs ont recherché des cibles dans un contexte marqué par l’évolution rapide des technologies financières et l’essor de l’intelligence artificielle.

Les entreprises de paiement cherchent également de plus en plus à gagner en envergure par le biais de fusions-acquisitions, ainsi qu’à s’implanter dans des segments à croissance plus rapide, tels que les paiements transfrontaliers et interentreprises, alors que la croissance du traitement des paiements traditionnels ralentit.

En 2025, Global Payments a conclu un accord pour acquérir Worldpay, concurrent , auprès de FIS FIS.N et de la société de capital-investissement GTCR, pour un montant de 24,25 milliards de dollars, dans le cadre d’une opération complexe tripartite. Dans le cadre de cette transaction, GTCR a cédé sa participation de 55 % et FIS s’est séparé de sa participation restante de 45 %.

Le secteur a également connu un flux constant de transactions de moindre envergure, notamment l’acquisition de Payoneer Global par la société canadienne de paiement Nuvei pour 2,75 milliards de dollars. Nuvei est soutenue par Advent International et d’autres sociétés de capital-investissement.

MA.N étudie actuellement la vente d’une participation majoritaire dans sa filiale britannique de paiement Vocalink aux banques britanniques, afin de répondre aux inquiétudes concernant le fait qu’un actif stratégique soit détenu par des intérêts américains, a rapporté le Financial Times cette semaine.

Le chiffre d’affaires de PayPal a progressé de 7 % au premier trimestre, atteignant 8,35 milliards de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 8,05 milliards de dollars. À taux de change constant, le volume total des paiements a bondi de 8 % par rapport à l’année précédente, pour s’établir à environ 464 milliards de dollars.

En mai, M. Lores a présenté des projets visant à tirer parti de l’intelligence artificielle pour rationaliser les opérations au sein de l’entreprise et éliminer les doublons au sein des différentes couches hiérarchiques, sans toutefois fournir de détails supplémentaires.

L’entreprise a déclaré que ces initiatives permettraient d’économiser environ 1,5 milliard de dollars au cours des deux à trois prochaines années, ajoutant qu’elle réinvestirait ce montant pour stimuler une nouvelle croissance.

Stripe, société non cotée, figure parmi les entreprises les plus valorisées du secteur. Elle a été évaluée à 159 milliards de dollars lors d’une offre publique d’achat destinée aux salariés et aux actionnaires en février, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à une vente d’actions similaire réalisée un an plus tôt.

Fondée en 2010 par les frères John Collison et Patrick Collison, la société permet aux entreprises d’accepter des paiements, d’effectuer des versements et d’automatiser leurs processus financiers.