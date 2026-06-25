EXCLUSIF-Selon certaines sources, Sky, filiale de Comcast, aurait trouvé un accord pour racheter la branche audiovisuelle d'ITV

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Selon certaines sources, ITV Studios s'apprêterait à racheter Love Productions

* L'accord pourrait être annoncé dans les deux prochaines semaines, même si le calendrier pourrait être repoussé, ont indiqué des sources

* La division Media & Entertainment d'ITV regroupe les chaînes ITV et la plateforme de streaming ITVX

* L'action ITV progresse de 2,9 %

(Mise à jour de l'article du 24 juin le 25 juin avec la réaction du cours de l'action au paragraphe 4) par Paul Sandle et Amy-Jo Crowley

Sky, le groupe britannique de télévision payante détenu par l' CMCSA.O e Comcast, s'est mis d'accord sur les conditions d'acquisition de la division de diffusion et de streaming d'ITV « ITV.L », ont déclaré deux personnes proches du dossier. Dans le cadre de cet accord, ITV acquerrait Love Productions, le producteur de l'émission « The Great British Bake Off ».

Cette transaction, d’un montant de 1,6 milliard de livres sterling, avait évolué favorablement au cours de la semaine dernière et était en cours de finalisation par les avocats, ont déclaré mercredi ces sources sous couvert d’anonymat.

La valeur totale de la transaction inclura l’acquisition par ITV Studios de Love Productions, filiale de Sky qui produit également « The Piano » et dont la valeur pourrait être estimée entre 80 et 120 millions de livres sterling sur la base de transactions comparables, ainsi qu’une clause d’earn-out, ont précisé ces sources.

Jeudi, l’action ITV a progressé de 2,9 % à la suite de l’article de Reuters, portant la capitalisation boursière du groupe — qui comprend sa division de diffusion et de streaming ainsi que la société de production ITV Studios — à 3,1 milliards de livres sterling.

Reuters avait rapporté le mois dernier que la transaction inclurait un versement d’environ 200 millions de livres sterling, dépendant des performances de la division d’ITV.

Un accord pourrait être annoncé dans les deux prochaines semaines, ont indiqué ces sources, l’une d’entre elles précisant toutefois que le calendrier pourrait encore être repoussé en raison de complications juridiques de dernière minute.

Ce rapprochement vise à créer l’un des trois principaux acteurs britanniques du streaming afin de concurrencer les géants mondiaux que sont Netflix, YouTube, Amazon Prime Video et Disney+.

Les porte-parole d’ITV et de Sky ont refusé de commenter. Comcast n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La conclusion de cet accord mettrait fin à une saga qui a débuté l’année dernière et qui a été rendue publique en novembre lorsque ITV a annoncé qu’elle était en pourparlers pour vendre sa division, baptisée Media & Entertainment, à Sky.

Ce processus a nécessité la tâche complexe de séparer les chaînes d’ITV et sa plateforme de streaming ITVX d’ITV Studios, qui deviendra une société indépendante une fois l’opération finalisée.