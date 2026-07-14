EXCLUSIF-Selon certaines sources, Lionsgate Studios susciterait l'intérêt de Bolloré et Banijay en vue d'un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action Lionsgate après la clôture, paragraphe 5)

* Lionsgate travaille avec une banque d'investissement pour évaluer les propositions reçues

* Le groupe Bolloré, propriétaire de Canal+, souhaite renforcer ses capacités de production

* La société de production télévisuelle Banijay a envisagé de faire une offre sur le studio

* Certaines parties intéressées se sont retirées en raison du cours de l'action

par Amy-Jo Crowley et Milana Vinn

Lionsgate Studios LION.N , la société de divertissement à l'origine des franchises “Hunger Games” et “John Wick”, étudie la possibilité d'une cession et a suscité l'intérêt du groupe français Bolloré BOLL.PA , alors que la consolidation s'accélère dans le secteur des médias, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

La société, dont la capitalisation boursière s’élève à environ 3,8 milliards de dollars, travaille avec une banque d’investissement pour évaluer les propositions reçues, ont indiqué ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les discussions sont confidentielles. Elles précisent toutefois qu’un accord n’est pas certain et que Lionsgate pourrait encore rester indépendante.

Le groupe Banijay BNJ.AS , la société de production télévisuelle à l’origine de succès tels que “Big Brother” et “Survivor”, qui a finalisé en début d’année sa fusion avec All3Media, figure parmi les autres prétendants ayant envisagé de faire une offre sur Lionsgate Studios, ont indiqué deux de ces sources. Une offre de Banijay pourrait prendre du temps, car la société reste concentrée sur l’intégration d’All3Media, a ajouté une autre source.

Bolloré souhaite renforcer les capacités de production de Canal+, la chaîne de télévision payante dont il détient une participation majoritaire. Lionsgate et Banijay ont refusé de commenter. Bolloré n’a pas répondu à une demande de commentaire formulée en dehors des heures de bureau. L’action Lionsgate a bondi de près de 9 % dans les échanges après la clôture de la Bourse, à la suite de l’article de Reuters faisant état d’un éventuel intérêt pour un rachat.

Cet intérêt s’inscrit dans une tendance plus large des entreprises européennes du secteur des médias à se développer et à s’assurer la propriété intellectuelle très convoitée, alors qu’elles sont en concurrence avec les géants mondiaux du streaming. Lionsgate Studios possède un catalogue de films et de séries télévisées comprenant notamment la franchise “Twilight” et le récent biopic sur Michael Jackson, “Michael”, qui a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Ces discussions interviennent alors que Mark Rachesky, administrateur et actionnaire de Lionsgate, a transféré au début du mois la participation d’environ 10 % qu’il détient par l’intermédiaire de son fonds de capital-investissement vers un véhicule d’investissement nouvellement créé soutenu par RenWave Kore, selon un document déposé auprès de la SEC . RenWave Kore, fondée en 2024 par Cody Kittle, ancien gestionnaire de portefeuille chez l’investisseur activiste Elliott Investment Management, est soutenue par Sequoia Heritage.

La valorisation demandée par les actionnaires pourrait compliquer la conclusion d’un accord entre les soumissionnaires, ont indiqué deux de ces sources. L’une d’elles a ajouté que des parties intéressées précédemment s’étaient retirées en raison de leurs attentes en matière de prix. Selon les données de LSEG, les investisseurs paient 26 fois le bénéfice avant impôts prévu pour les actions de Lionsgate, ce qui représente une prime par rapport aux sociétés comparables.