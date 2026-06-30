EXCLUSIF-Selon certaines sources, les États-Unis travailleraient à l'élaboration d'une interdiction visant les onduleurs énergétiques chinois

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* La FCC relance ses efforts pour interdire les onduleurs chinois, selon certaines sources

* L'interdiction pourrait entrer en vigueur avant la fin de l'année, selon certaines sources

* En mai, l'Europe a interdit l'utilisation d'onduleurs chinois dans certains projets énergétiques

(Ajout des commentaires du sénateur Tom Cotton au paragraphe 7) par Alexandra Alper et Sarah McFarlane

L'administration Trump prépare actuellement une interdiction des importations d'onduleurs étrangers, qui relient les projets solaires et les batteries au réseau électrique, craignant que la Chine ne s'en serve pour perturber l'approvisionnement en électricité, selon cinq personnes proches du dossier.

La restriction en cours d’élaboration par la Commission fédérale des communications (FCC) s’appliquerait aux nouveaux modèles d’onduleurs étrangers et pourrait être publiée dès cette année, selon ces sources, qui ont souhaité rester anonymes car cette information n’a pas encore été rendue publique.

L’administration Trump a été incitée à relancer cette initiative en partie par la décision de la Commission européenne d’interdire les onduleurs de fabrication chinoise dans les projets énergétiques financés par des fonds publics , ont indiqué les cinq sources, tout en précisant que la proposition américaine pourrait encore être modifiée, voire abandonnée.

La FCC et la Maison Blanche ont refusé de commenter ce projet de mesure. L’ambassade de Chine à Washington a déclaré qu’elle “s’opposait fermement à l’extension abusive du concept de sécurité nationale et à la répression injustifiée des entreprises chinoises”, ajoutant que les États-Unis devaient offrir “un environnement équitable, juste et non discriminatoire” aux entreprises chinoises.

Cette initiative, qui n’avait pas été rapportée auparavant, est le dernier exemple en date de l’approche renouvelée et plus prudente adoptée par Washington pour faire face aux menaces technologiques posées par la Chine, après une accalmie l’année dernière alors que le président Donald Trump cherchait à instaurer une détente avec Pékin.

Face à l’utilisation agressive par Pékin des contrôles à l’exportation sur les terres rares l’année dernière, l’administration Trump avait adopté une position bien plus conciliante envers la Chine que lors du premier mandat du président.

Le sénateur républicain Tom Cotton a salué mardi cette éventuelle interdiction. “Notre dépendance vis-à-vis de la Chine pour les onduleurs met tout notre réseau électrique en danger”, a-t-il déclaré dans un communiqué adressé à Reuters. “Je soutiens pleinement toute initiative visant à interdire ces produits dangereux.”

La Chine est le premier fabricant mondial d’onduleurs, avec en tête Sungrow Power Supply 300274.SZ et Huawei, et n’a cessé d’accroître sa part du marché occidental des onduleurs en faisant baisser les prix.

L’année dernière, Reuters a rapporté que des dispositifs de communication non autorisés , ne figurant pas dans la documentation des produits, avaient été découverts dans certains onduleurs solaires chinois par des experts américains chargés de démonter les équipements raccordés aux réseaux afin de vérifier leur sécurité.

“L’Europe et les États-Unis prennent conscience du risque de perdre le contrôle souverain de leurs réseaux électriques par le biais des onduleurs”, a déclaré Uri Sadot, directeur général de la société de sécurité énergétique SolarDefend.

Huawei a déjà fait l’objet de sanctions sévères de la part des États-Unis en raison de préoccupations liées à la sécurité nationale et d’allégations de vol de propriété intellectuelle.

Heather Conley, experte de l’Europe au sein du groupe de réflexion conservateur American Enterprise Institute à Washington, a déclaré que ces mesures pourraient marquer un rapprochement accru entre les États-Unis et l’Europe vis-à-vis de la Chine, après que les dirigeants du G7 ont convenu ce mois-ci de collaborer pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine en matière de minerais critiques .

Le ministère américain de la Défense n’est d’ores et déjà plus autorisé à se procurer des cellules, modules ou onduleurs solaires photovoltaïques fabriqués par une entité étrangère jugée préoccupante, ce qui inclurait les entreprises chinoises, conformément à la loi de finances de la défense nationale pour l’exercice 2026.

DRONES ET ROUTEURS

L’administration Trump avait déjà envisagé d’interdire les onduleurs en provenance de Chine, ont indiqué neuf personnes proches du dossier. L’été dernier, le Conseil national pour la domination énergétique de la Maison Blanche avait chargé le ministère du Commerce de rédiger un projet d’interdiction accélérée, mais cette initiative a été bloquée, ont précisé trois de ces sources.

La détente avec Pékin avait incité le ministère du Commerce à mettre en veilleuse une série de mesures punitives visant la technologie chinoise, a rapporté Reuters, notamment des restrictions ciblant les fabricants de drones et de routeurs d’origine chinoise.

Le ministère du Commerce n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La FCC est ensuite intervenue, imposant ses propres interdictions sur les nouveaux modèles étrangers de drones et de routeurs. Ces interdictions, imposées respectivement en décembre et en mars, permettent aux entreprises de demander des dérogations pour accéder au marché américain avec de nouveaux équipements. Aucune n’a pour l’instant été accordée à des entreprises chinoises.

La FCC a souligné dans un communiqué adressé à Reuters que ces interdictions étaient “totalement neutres sur le plan national et ne visaient aucun pays en particulier”.

En Europe, les décideurs politiques envisagent de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité autour des onduleurs, notamment en désignant les fournisseurs à risque.

Si la proposition de l’UE est mise en œuvre, dans le cadre de la loi actualisée sur la cybersécurité, certains fournisseurs chinois d’onduleurs pourraient être inscrits sur une liste noire.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que la loi ne désignait spécifiquement aucun pays, mais proposait un cadre permettant d’identifier les pays suscitant des inquiétudes en matière de cybersécurité.

Robert Strayer, qui a dirigé les efforts de Donald Trump au cours de son premier mandat pour convaincre les alliés d’exclure Huawei de leurs réseaux de télécommunications, a déclaré que les États-Unis avaient par le passé dû exercer une forte pression sur l’Europe pour qu’elle prenne en compte la menace que représente la technologie chinoise.

“Ils finissent par se rallier à cette idée, et je pense que cela ouvre de nombreuses perspectives de coopération”, a-t-il ajouté.