EXCLUSIF-Selon certaines sources, la SEC américaine enquête sur un type très répandu de fonds de capital-investissement alors qu'elle renforce sa surveillance du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les véhicules de continuation connaissent un véritable essor

* Selon certaines sources, les responsables de la SEC examinent actuellement les valorisations, les informations publiées et les conflits d’intérêts des gestionnaires

* Selon un cabinet de conseil, les sociétés de capital-investissement détiennent plus de 30 000 sociétés de portefeuille invendues

par Chris Prentice, Dawn Kopecki et Isla Binnie

La division chargée de l’application de la réglementation de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête sur les fonds généralement utilisés par les sociétés de capital-investissement et d’autres gestionnaires d’actifs pour conserver des actifs qu’ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas vendre, alors que l’agence examine les problèmes potentiels sur les marchés privés, ont déclaré trois personnes proches du dossier.

Ces derniers mois, les services chargés de l’application de la réglementation de la SEC se sont penchés sur un certain nombre de « véhicules de continuation » (CV), ont indiqué ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Ils enquêtent sur d’éventuels conflits d’intérêts liés à ces CV, sur la manière dont les gestionnaires évaluent les actifs, et sur la question de savoir si les informations fournies aux investisseurs sont suffisantes et cohérentes, ont précisé ces trois personnes. Reuters n’a pas pu déterminer quels fonds spécifiques faisaient l’objet d’une enquête ni quel type d’actifs ils détenaient.

Cette enquête de la SEC sur les CV n’avait pas encore été rapportée.

Les véhicules de continuation ont connu un essor fulgurant, les transactions secondaires menées par des gestionnaires de fonds ayant atteint 106 milliards de dollars l’année dernière, selon Evercore. La hausse des taux d’intérêt a rendu plus difficile pour les sociétés de capital-investissement de trouver des acheteurs disposés à s’aligner sur les multiples élevés payés pour certaines entreprises, en particulier pendant la pandémie, lorsque les taux étaient bas et que le crédit était bon marché. Les turbulences géopolitiques, l’incertitude politique et les bouleversements induits par l’intelligence artificielle ont encore davantage pesé sur les cessions issues des portefeuilles de capital-investissement.

Les fonds de capital-investissement traditionnels ont un cycle de vie limité, généralement d’environ une décennie. Les CV permettent aux gestionnaires de trouver de nouveaux investisseurs et de transférer les actifs des anciens fonds vers un nouveau véhicule, prolongeant ainsi la durée de détention tout en offrant aux investisseurs existants la possibilité de se désengager.

Ces véhicules offrent ainsi aux gestionnaires un moyen de restituer des liquidités aux investisseurs sans être contraints de vendre des actifs à un prix fortement décoté sur des marchés en baisse ou à un concurrent — ni de réaliser des pertes potentielles. Les CV traitent principalement d’actifs en actions, bien que la part des actifs de crédit soit en augmentation.

UNE COORDINATION ÉTROITE AU SEIN DE LA SEC

Depuis la fin de l’année dernière, le personnel de la division chargée de l’application de la réglementation s’est également efforcé de mettre en place ce que les sources ont décrit comme un « groupe de travail » informel avec les divisions chargées des contrôles, de la gestion des investissements et d’autres divisions, afin d’assurer une coordination plus étroite et un meilleur partage d’informations sur le marché opaque du crédit privé, ont indiqué ces personnes.

Si les inspecteurs de la SEC examinent de près les questions relatives aux fonds privés, y compris les véhicules de continuation, depuis un certain temps déjà, le fait que l’affaire ait été transmise à la division chargée de l’application de la réglementation et la collaboration interdivisionnelle soulignent les préoccupations croissantes des autorités de surveillance quant aux problèmes potentiels sur les marchés privés.

Ces sources ont souhaité garder l’anonymat pour s’exprimer sur des questions relatives à l’application de la réglementation dans le secteur privé.

Les gestionnaires affirment qu’ils sollicitent généralement des avis de tiers pour les opérations portant sur des véhicules de continuation. L’examen de la SEC ne constitue pas une preuve d’actes répréhensibles et n’aboutit pas toujours à des sanctions ou à d’autres mesures. Lors d’un événement le mois dernier, le président de la SEC, Paul Atkins, a déclaré que l’agence enquêtait sur des allégations de fraude au sein de sociétés de crédit privées, sans donner plus de détails. Le directeur de la division chargée de l’application de la loi, David Woodcock, a également déclaré lors d’un événement le mois dernier que l’agence était « attentive aux risques potentiels liés à la liquidité, aux commissions, aux évaluations et aux conflits d’intérêts » dans l’ensemble du secteur.

LA SURVEILLANCE DES MARCHÉS S'INTENSIFIE Les autorités de surveillance ont renforcé leur contrôle des marchés privés, qui ont connu une expansion fulgurante au cours de la dernière décennie, mais la vigilance des autorités américaines s’est accrue après que des problèmes survenus en fin d’année dernière chez le gestionnaire d’actifs alternatifs Blue Owl OWL.N et au sein des fonds BlackRock BLK.N ont fait craindre l’apparition de failles dans le crédit privé, a indiqué l’une de ces sources. Blue Owl n’a pas souhaité faire de commentaire. BlackRock n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le crédit privé désigne de manière générale toute une gamme de prêts aux entreprises accordés par des entités non bancaires, bien qu’une grande partie du marché soit constituée de prêts directs accordés à des sociétés du portefeuille de fonds de capital-investissement. Les estimations concernant la taille du marché mondial du crédit privé varient, mais il est généralement admis qu’il représente au moins 1 800 milliards de dollars.

Les marchés privés ont connu un essor grâce à une décennie de taux d’intérêt proches de zéro, qui ont rendu les opérations de financement peu coûteuses. De nombreuses sociétés de capital-investissement peinent désormais à céder leurs sociétés de manière rentable.

Selon les données de juin du cabinet de conseil Bain & Co., les sociétés de capital-investissement ont actuellement un arriéré de plus de 30 000 sociétés de portefeuille invendues. Les regrouper dans des fonds de capital-vente (CV) permet à ces sociétés d’attirer de nouveaux investisseurs et de rembourser une partie de leur mise initiale à leurs investisseurs d’origine.

Les transactions dites « secondaires » lancées par les gestionnaires de fonds, dont les CV constituent la majorité, ont représenté 106 milliards de dollars l’année dernière, contre 70 milliards en 2024, selon la banque d’investissement Evercore. Le crédit représentait 11 % de ces transactions l’année dernière, contre 5 % en 2024, a précisé Evercore.

Les détracteurs ont souligné le risque de conflits d’intérêts, car le gestionnaire d’investissement se trouve des deux côtés de la transaction portant généralement sur un actif illiquide, ce qui crée des incitations à fausser les évaluations et soulève des questions quant à savoir si les gestionnaires communiquent les mêmes informations aux acheteurs et aux vendeurs.

Certains litiges ont été rendus publics. L’Abu Dhabi Investment Council (ADIC) a déposé l’année dernière une plainte contre le lancement d’un véhicule de continuation (CV) par Energy & Minerals Group (EMG), accusant la société de capital-investissement de tenter d’imposer une vente source de conflit d’intérêts. Un tribunal du Delaware a rejeté l’affaire, et l’opération du CV a été conclue en mars.

Un représentant d’EMG a déclaré que la transaction avait été analysée avec des cabinets de conseil et que ces allégations étaient « sans fondement et dépourvues de tout fondement juridique ». ADIC n’a pas souhaité faire de commentaire.