EXCLUSIF-Selon certaines sources, l'entreprise de centres de données Switch ferait appel à des banques en vue d'une introduction en bourse qui pourrait lui attribuer une valorisation pouvant atteindre 80 milliards de dollars

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* Goldman Sachs et JPMorgan Chase auraient été désignés comme chefs de file de l'opération, selon certaines sources

* Cette introduction en bourse pourrait lever jusqu’à 10 milliards de dollars dans le cadre de la dernière opération concernant un centre de données à faire son entrée sur les marchés boursiers

* Switch exploite des campus à grande échelle qui fournissent l'alimentation électrique et le refroidissement nécessaires au calcul en intelligence artificielle

par Echo Wang et Milana Vinn

L'opérateur de centres de données Switch a mandaté des banques d'investissement en vue d'une introduction en bourse qui pourrait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dès le quatrième trimestre, selon deux personnes proches du dossier, et valoriser la société à près de 80 milliards de dollars, dette comprise.

Goldman Sachs GS.N et JPMorgan Chase JPM.N ont été désignés comme chefs de file de l’opération, ont indiqué ces sources. Le montant, le calendrier et la valorisation font encore l’objet de discussions et pourraient encore évoluer, ont précisé ces sources, qui ont souhaité garder l’anonymat car les délibérations sont confidentielles. Cette introduction en bourse figurerait parmi les plus importantes réalisées aux États-Unis ces dernières années, soulignant l’engouement des investisseurs pour les entreprises bénéficiant de la forte hausse de la demande en infrastructures d’intelligence artificielle. Le marché américain des introductions en bourse a rebondi cette année, porté par un pipeline de grandes introductions liées à la technologie et à l’IA, notamment celles de SpaceX SPCX.O — la plus grande introduction en bourse de l’histoire — ainsi que les introductions potentielles d’Anthropic et d’OpenAI .

Selon les données de Dealogic, le montant total des introductions en bourse aux États-Unis s’élève à 155,5 milliards de dollars depuis le début de l’année, soit le rythme le plus soutenu depuis 2021.

Switch exploite des campus de centres de données à grande échelle qui fournissent l’alimentation électrique, le refroidissement et la connectivité nécessaires au calcul IA, permettant ainsi aux fournisseurs de cloud et aux entreprises de déployer des clusters de GPU très gourmands en énergie, utilisés pour l’entraînement et l’exécution de modèles d’intelligence artificielle.

Parmi ses clients figurent Nvidia NVDA.O , Dell Technologies DELL.N et FedEx FDX.N .

Switch a mené des discussions avec des investisseurs privés en vue de lever des capitaux à une valorisation d’au moins 40 milliards de dollars avant son introduction en bourse, a indiqué une troisième source. TMT Finance a été le premier à faire état des préparatifs de ce tour de table privé en mars.

Switch, Goldman Sachs et JPMorgan n’ont pas souhaité faire de commentaires.

LE PIPELINE TECHNIQUE S'ÉLARGIT Les centres de données sont devenus essentiels au développement de l’infrastructure d’IA, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour s’assurer la capacité de calcul nécessaire à l’entraînement et au déploiement de modèles de plus en plus puissants. Les investisseurs ont également manifesté leur intérêt pour les entreprises soutenant l’écosystème plus large de l’infrastructure d’IA, les introductions en bourse à venir, telles que celle de SB Energy , soutenue par SoftBank, venant s’ajouter au pipeline des grandes introductions en bourse dans les secteurs de la technologie et des infrastructures.

Ce pipeline comprend également Csquare, un fournisseur de centres de données soutenu par Brookfield, qui vise une valorisation pouvant atteindre 4,18 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. Le fabricant de puces d’IA Cerebras Systems CBRS.O a connu une forte hausse lors de ses débuts en bourse en mai, après avoir levé 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse. C’est Reuters qui a été le premier à annoncer en 2024 que Switch envisageait une introduction en bourse , alors que les discussions n’en étaient qu’à leurs débuts.

Basée à Las Vegas, Switch a été rachetée par DigitalBridge et IFM Investors pour 11 milliards de dollars en 2022. Le fonds de pension australien Aware Super a acquis une participation minoritaire auprès des propriétaires de Switch en 2023. La société a été fondée en 2000 par son directeur général, Rob Roy. Les centres de données de Switch sont alimentés par des énergies renouvelables depuis 2016, un atout susceptible de séduire les entreprises technologiques ayant des objectifs de décarbonisation.