EXCLUSIF-Selon certaines sources, l'éditeur de logiciels CCC envisagerait de se vendre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Milana Vinn

CCC Intelligent Solutions CCC.O envisage de céder l'entreprise, selon trois personnes proches du dossier.

La société basée à Chicago, qui fournit des logiciels et des outils de gestion des flux de travail basés sur l'intelligence artificielle, a engagé Morgan Stanley MS.N pour l'accompagner dans le processus de cession et a pris contact avec des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement, ont indiqué ces sources.

CCC et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

CCC fournit des logiciels utilisés par les assureurs automobiles, les ateliers de réparation de carrosserie, les constructeurs automobiles et les équipementiers pour gérer les déclarations de sinistres, les réparations de véhicules et les flux de travail associés. L’entreprise affirme que sa plateforme relie plus de 35 000 entreprises au sein de l’écosystème de l’assurance dommages.

La capitalisation boursière de la société est tombée à environ 3,3 milliards de dollars, contre environ 6,4 milliards il y a un an, les investisseurs s’inquiétant du ralentissement de la croissance, de la baisse du volume des sinistres dans le secteur et de l’adoption plus lente que prévu de certains de ses nouveaux produits logiciels. L’action de la société a reculé d’environ 44 % au cours des 12 derniers mois. CCC avait déjà envisagé une cession par le passé. Reuters avait rapporté en 2022 que la société étudiait différentes options stratégiques, notamment une cession potentielle après avoir suscité l’intérêt d’acquéreurs, bien qu’aucune transaction ne se soit concrétisée.