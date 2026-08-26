EXCLUSIF-Puck est en pourparlers avancés en vue d'un investissement de RedBird Capital Partners, sur la base d'une valorisation de 250 millions de dollars

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* Selon certaines sources, cette opération valoriserait la start-up spécialisée dans les newsletters à environ 250 millions de dollars

* Selon certaines sources, cette opération entièrement en numéraire permettrait de racheter les parts des investisseurs institutionnels actuels de Puck

* L'opération exclurait les actions détenues par les fondateurs et les journalistes, qui conserveraient le contrôle éditorial, selon une source

(Ajout d’informations supplémentaires concernant les abonnés d’Air Mail et le portefeuille médiatique de RedBird) par Echo Wang, David French et Edmund Lee

Puck est en pourparlers avancés en vue d’un investissement de RedBird Capital Partners, une opération qui contribuera à financer la croissance de cette start-up spécialisée dans les newsletters, a confirmé la société dans un communiqué adressé à Reuters.

L'accord avec RedBird, un investisseur réputé dans les secteurs des médias et du divertissement, valorisera Puck à environ 250 millions de dollars et impliquera la cession par les investisseurs institutionnels actuels de la société à RedBird. Cela permettra à RedBird d'acquérir une participation significative dans la plateforme, selon des personnes proches du dossier, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

« Puck est en pourparlers avancés concernant une recapitalisation stratégique visant à accélérer sa croissance, qui ferait de RedBird notre principal investisseur », a déclaré un porte-parole de Puck dans un communiqué, ajoutant: « Le modèle de Puck, centré sur les journalistes, son engagement en faveur d’un contenu exclusif de qualité, ses relations directes avec son public et son indépendance journalistique sont au cœur de son modèle économique et cela ne changera pas. »

Fondée en 2021, Puck propose des analyses d’initiés rédigées par des journalistes jouissant d’une réputation de longue date dans leurs domaines respectifs, axées sur un large éventail de sujets, notamment les médias, la finance, le divertissement, la mode et la politique. RedBird est devenu investisseur chez Puck après que la société de newsletters a racheté l’année dernière Air Mail, un magazine numérique consacré au luxe et aux voyages fondé par Graydon Carter, ancien rédacteur en chef de Vanity Fair.

RedBird n’a pas souhaité faire de commentaire. Puck propose à ses reporters de prendre des participations dans la société et les incite également à se constituer une communauté d’abonnés, à l’instar des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Les fondateurs et le personnel resteront actionnaires, tandis que Puck conservera son indépendance éditoriale, a déclaré l’une des sources.

MÉDIAS AXÉS SUR LES CRÉATEURS La société de médias a été cofondée par Jon Kelly, ancien journaliste du New York Times et de Condé Nast, qui dirige ses opérations éditoriales. Puck compte environ 50.000 abonnés payants, selon deux sources, et Air Mail apporte environ 50.000 abonnés supplémentaires, selon une autre source. Jon Kelly s’est donné pour mission de créer un nouveau modèle pour les médias en offrant à ses rédacteurs une petite part des revenus d’abonnement. Des journalistes tels que Matthew Belloni, qui couvre l’actualité d’Hollywood, ont attiré des milliers de lecteurs payants, liant ainsi étroitement la valeur de Puck à celle d’auteurs spécifiques.

La société a déjà levé environ 20 millions de dollars de fonds de capital-risque auprès de sociétés d’investissement, notamment la branche de croissance de TPG TPG.O , Standard Investments et J Rothschild Capital Management.

DES INTÉRÊTS MÉDIA TRÈS VARIÉS RedBird est l’un des principaux soutiens de l’offre de rachat de Warner Bros. Discovery WBD.O présentée par David Ellison via sa société Paramount-Skydance PSKY.O . Cette opération est contestée par une douzaine d’États , qui craignent qu’elle ne porte préjudice aux distributeurs et studios de cinéma et de télévision, qu’elle entraîne une hausse des prix pour les consommateurs et qu’elle rende les salaires moins compétitifs pour les travailleurs. Le portefeuille d’investissements de RedBird dans les médias comprend Artists Equity, le studio fondé par RedBird en collaboration avec les acteurs hollywoodiens Ben Affleck et Matt Damon, ainsi que Fulwell Entertainment, créé l’année dernière à la suite de la fusion entre Fulwell 73 et The SpringHill Company, la plateforme médiatique lancée par la star du basket-ball LeBron James et Maverick Carter. Le portefeuille de la société comprend également All3 Media-Banijay , visant à créer l’un des plus grands groupes de production multimédia d’Europe. Elle est également l’un des investisseurs d’EverPass Media , la société américaine spécialisée dans les technologies de streaming qui détient les droits exclusifs de diffusion commerciale du « NFL Sunday Ticket » dans les bars, restaurants et autres lieux commerciaux. DAZN a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour racheter EverPass pour un montant non divulgué. Cardinale et RedBird figuraient également parmi les principaux candidats à l’acquisition du groupe de presse britannique Telegraph Media Group, avant que celui-ci ne soit vendu plus tôt cette année au conglomérat médiatique allemand Axel Springer.