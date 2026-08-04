EXCLUSIF-Les USA auraient pour projet d'interdire les composants chinois pour leurs centres de données-sources

L'administration américaine prépare une mesure d'interdiction des importations aux États-Unis de nouveaux modèles de composants chinois destinés aux centres de données afin de protéger le secteur national de l'intelligence artificielle (IA), ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier,

La Commission fédérale des communications (FCC) travaille sur une mesure visant à interdire l’importation de nouveaux émetteurs-récepteurs optiques chinois pour les "data centers".

L'instance espère une publication cette année, avec une entrée en vigueur immédiate.

Cette mesure vise, si elle voit le jour, à empêcher les entreprises chinoises de voler des données, d’installer des logiciels malveillants ou de perturber le fonctionnement des centres de données américains, qui abritent les puces nécessaires à l’entraînement et à l’exécution des modèles d’IA.

Les partisans d’une ligne dure envers la Chine au sein de l’administration Trump veulent éviter un nouveau cas Huawei, du nom du groupe chinois dont les équipements de télécommunications étaient tellement intriqués dans les infrastructures américaines qu'il a fallu une procédure longue, coûteuse et finalement incomplète pour les retirer.

Une interdiction américaine pourrait viser Zhongji Innolight

300308.SZ , l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’émetteurs-récepteurs, et faire grimper les coûts des entreprises américaines de "cloud computing" comme Amazon Web Services, contraintes de se tourner vers d’autres fabricants, notamment les groupes américains Coherent COHR.N et Lumentum

LITE.O .

La Maison Blanche et la FCC n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L’ambassade de Chine à Washington a appelé les États-Unis à "tenir compte des voix objectives et rationnelles des milieux d’affaires des deux pays" et à "cesser de diffamer les entreprises chinoises et de les menacer de sanctions". Elle a ajouté que la Chine prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts.

(Reportage Alexandra Alper, version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)