EXCLUSIF-Les sanctions américaines entravent les efforts de la Russie pour réparer ses raffineries, selon certaines sources

Lorsque les ingénieurs de la société pétrolière russe Lukoil LKOH.MM ont découvert qu'une turbine s'était brisée dans leur plus grande raffinerie le 4 janvier, ils ont rapidement compris que le problème était loin d'être anodin. Une seule entreprise savait comment réparer l'unité de production d'essence de la raffinerie NORSI, située sur la Volga, à quelque 430 km (270 miles) à l'est de Moscou. Le problème, c'est que cette société est américaine, selon cinq sources au fait de l'incident. La société, la multinationale d'ingénierie pétrolière UOP, s'était retirée de Russie après l'invasion de l'Ukraine par le pays en février 2022. "Ils (les ingénieurs) se sont précipités pour trouver des pièces de rechange et ils n'ont rien trouvé", a déclaré une source proche de Lukoil, qui a demandé à ne pas être nommée parce qu'elle n'est pas autorisée à parler aux médias. "L'unité entière s'est alors arrêtée Quatre autres sources ont déclaré que l'unité - un craqueur catalytique utilisé pour convertir des hydrocarbures plus lourds en essence - était hors production depuis janvier et qu'on ne savait pas quand elle pourrait être réparée en raison d'un manque d'expertise en Russie. L'unité KK-1 est l'un des deux seuls craqueurs catalytiques de l'usine. En conséquence, la raffinerie NORSI - la quatrième de Russie - a réduit sa production d'essence de 40 %, selon deux des sources. Lukoil n'a pas répondu aux demandes de commentaires pour cet article. La raffinerie de Lukoil est un exemple de problèmes plus larges dans le secteur énergétique russe, où certaines sociétés pétrolières luttent contre les sanctions occidentales pour réparer leurs raffineries, construites avec l'aide de sociétés d'ingénierie américaines et européennes, selon au moins 10 sources industrielles russes. Les difficultés ont été exacerbées par les attaques de drones ukrainiens qui ont frappé au moins une douzaine de raffineries russes cette année, selon les sources industrielles. Ces attaques ont contraint les raffineries russes à fermer quelque 14 % de leur capacité au cours du premier trimestre, selon les calculs de Reuters. "Si le flux de drones se poursuit à ce rythme et que les défenses aériennes russes ne s'améliorent pas, l'Ukraine sera en mesure de réduire les capacités de raffinage russes plus rapidement que les entreprises russes ne pourront les réparer", a déclaré Sergey Vakulenko, expert de l'industrie énergétique russe et chercheur non résident à la Carnegie Endowment for International Peace, un groupe de réflexion sur les affaires internationales. Le plus haut responsable russe de l'énergie, le vice-premier ministre Alexander Novak, a déclaré la semaine dernière que les installations endommagées de NORSI devraient reprendre leurs activités d'ici un mois ou deux, les entreprises russes s'employant à produire les pièces détachées nécessaires nL2N3G70HK Il a également déclaré que d'autres raffineries russes avaient augmenté leur production après les attaques de drones et qu'il n'y avait pas de pénurie sur le marché local des carburants. Le ministère russe de l'énergie n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministre Nikolai Shulginov a déclaré mercredi que toutes les raffineries seraient réparées d'ici juin, sans donner plus de détails. La raffinerie NORSI, située près de la ville de Nijni Novgorod, a une capacité de 405 000 tonnes d'essence par mois, soit 11 % de la production totale de la Russie. L'arrêt actuel coûterait à Lukoil près de 100 millions de dollars de pertes de revenus par mois, sur la base d'un prix moyen de l'essence russe de 587 dollars la tonne métrique, selon les calculs de Reuters. Honeywell International Inc HON.N , la société mère d'UOP, a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas fourni d'équipements, de pièces, de produits ou de services à la raffinerie de Nizhny Novgorod depuis février 2022, ni à la raffinerie ECO de Slavyansk, gérée de manière indépendante. La raffinerie de Slavyansk a été touchée par une attaque de drone ukrainien le 18 mars et a brièvement pris feu. nL2N3G30MW "Nous travaillons activement à l'identification et à l'interruption de tout détournement possible de nos produits vers la Russie par l'intermédiaire de tiers", a déclaré Honeywell à Reuters par courriel. La société a déclaré qu'elle se conformait à toutes les exigences applicables en matière de licences d'exportation, ainsi qu'aux lois et réglementations relatives aux sanctions. Les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions à des milliers de cibles russes depuis l'invasion de l'Ukraine et un millier d'entreprises ont annoncé leur départ du pays. L'économie russe de 2,2 milliards de dollars, axée sur les exportations, s'est avérée plus résistante à deux années de sanctions sans précédent que Moscou ou l'Occident ne l'avaient prévu. GUERRE D'USURE Selon plus de dix sources industrielles russes, des entreprises occidentales telles que UOP et le groupe d'ingénierie suisse ABB ont fourni des technologies et des logiciels aux 40 plus grandes raffineries de Russie au cours des vingt dernières années. Chaque raffinerie dispose d'une combinaison d'équipements russes et étrangers. ABB a confirmé à Reuters qu'elle avait cessé de prendre de nouvelles commandes en Russie lorsque la guerre a éclaté en février 2022, et qu'elle ne prévoyait pas de retourner en Russie une fois qu'elle aurait rempli ses obligations contractuelles existantes, a déclaré un porte-parole. L'entreprise n'a pas fourni de détails sur ces obligations. Aucune des cinq sources n'a suggéré que la panne de turbine survenue en janvier chez NORSI était due à des attaques de drones. Mais les sources ont déclaré que les problèmes de l'usine n'ont fait que s'aggraver après que NORSI a été frappée pour la première fois par des drones ukrainiens en février, lorsque d'autres pièces d'équipement ont été endommagées, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur l'ensemble de la raffinerie. Comme aux États-Unis, le prix de l'essence est un sujet politiquement sensible en Russie et les autorités tentent de limiter les hausses de prix. Parmi les mesures prises récemment, on peut citer l'interdiction des exportations d'essence pendant six mois en février. L'Ukraine affirme qu'elle attaque les raffineries russes parce qu'elle veut saper la machine de guerre du Kremlin en réduisant les recettes de l'État et en privant l'armée de carburant. "Les drones sont des dizaines, voire des centaines de fois moins chers que le coût des réparations, ce qui est important dans une guerre d'usure", a déclaré M. Vakulenko, ancien directeur de la stratégie de la société énergétique russe Gazprom Neft. Il a quitté l'entreprise et la Russie quelques jours après le début de la guerre en Ukraine. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole. Elle a réorienté la plupart de ses exportations de brut et de produits vers l'Asie et l'Afrique depuis que les pays occidentaux ont imposé des sanctions à Moscou. Selon plus d'une dizaine de négociants en pétrole russes, si Moscou devait faire face à une forte baisse de la production des raffineries, elle serait contrainte de réduire ses exportations de carburant au profit du brut. La Russie ne fournit du brut qu'à quelques gros acheteurs, tels que la Chine, l'Inde et la Turquie, mais son portefeuille d'acheteurs de carburants est comparativement plus large, car elle peut expédier ses produits à des consommateurs plus modestes ne disposant pas de grands systèmes de raffinage en Afrique et en Amérique du Sud. L'industrie russe du raffinage remonte aux années 1940, lorsque les États-Unis ont fourni des équipements dans le cadre du programme de prêt-bail pendant la Seconde Guerre mondiale. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les sociétés pétrolières russes ont investi des dizaines de milliards de dollars dans la modernisation de leurs installations, avec l'aide d'entreprises telles que UOP et ABB. UOP a contribué à la modernisation des raffineries ECO de Norsi et de Slavyansk. En réponse aux questions de Reuters, l'entreprise n'a pas précisé quelles autres raffineries russes elle avait entretenues. Les États-Unis ont imposé des sanctions à des entreprises du monde entier, y compris en Turquie , afin d'empêcher le transfert de technologies vers la Russie. Les pays soumis à des sanctions occidentales, comme la Russie et l'Iran, parviennent depuis longtemps à trouver des échappatoires pour obtenir des pièces détachées pour des équipements fabriqués en Occident, comme des avions ou des voitures. Les entreprises occidentales ont renforcé les contrôles pour empêcher la Russie d'importer des pièces détachées via des pays tiers, a déclaré l'une des cinq sources. Deux des sources ont déclaré que Lukoil avait demandé à des entreprises chinoises de réparer l'unité KK-1 à Norsi. Les sources n'ont pas nommé les entreprises chinoises. Lukoil a refusé de commenter lorsqu'on lui a demandé si elle avait approché la Chine. "La Chine possède la technologie. Mais très souvent, cela signifierait un remplacement complet et coûteux de l'unité plutôt qu'une réparation normale, bon marché et régulière", a déclaré l'une des sources.