EXCLUSIF-Les Etats-Unis vont sanctionner la Turquie pour son système de défense russe-sources

par Humeyra Pamuk et Phil Stewart WASHINGTON, 11 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis sont sur le point d'imposer des sanctions à la Turquie après son acquisition l'an dernier de systèmes de défense aérienne russes S-400, ont déclaré jeudi cinq sources, dont trois responsables américains, à Reuters, une mesure susceptible d'aggraver les relations entre les deux alliés de l'OTAN. Cette mesure, attendue de longue date, qui risque d'excéder Ankara et de peser sur les relations de la Turquie avec la nouvelle administration du président élu Joe Biden, devrait être annoncée dès vendredi, selon certaines sources. Les sanctions viseraient la présidence turque des industries de la défense et son chef, Ismail Demir, selon certaines sources. Elles seraient dommageables mais plus limitées que les scénarios que certains analystes ont esquissés. Deux sources proches du dossier, dont un officiel américain s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que le président Donald Trump avait donné son aval à ses collaborateurs pour la mise en place des sanctions. Un haut responsable turc a déclaré que les sanctions seraient contre-productives et porteraient atteinte aux liens entre les deux membres de l'OTAN. (version française Camille Raynaud)

