EXCLUSIF-Le Ghana demande à Newmont, AngloGold et Zijin de confier leurs opérations minières à des entreprises locales d'ici décembre, selon certaines sources

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* La Commission des minéraux du Ghana fixe la date limite de décembre 2026 pour la transition vers l'exploitation minière sous contrat, selon des sources et des documents

* Newmont, AngloGold et Zijin ont demandé des prolongations, mais l'autorité de régulation les a rejetées, selon des sources et des documents

* Le non-respect des règles pourrait entraîner des amendes et la fermeture des mines, selon des représentants du gouvernement

* Les nouvelles règles visent à renforcer l'actionnariat ghanéen et à conserver davantage de valeur dans le pays, selon des sources

(Comprend la réponse d'AngloGold Ashanti aux paragraphes 2, 3, 11 et 12) par Maxwell Akalaare Adombila

Le régulateur minier du Ghana a donné aux sociétés internationales Newmont NEM.N , AngloGold Ashanti AU.N et à la société chinoise Zijin 601899.SS jusqu'à décembre 2026 pour transférer les opérations minières à des entrepreneurs locaux sous peine de sanctions, selon cinq sources ayant une connaissance directe de l'affaire et des documents.

Newmont et Zijin exploitent actuellement les mines avec leur propre personnel. AngloGold Ashanti a un entrepreneur en coentreprise qui exploite sa petite mine d'or d'Iduapriem, a déclaré la société à Reuters jeudi en réponse à des questions.

De nombreuses entreprises ont externalisé leurs opérations minières avant que le Ghana, premier producteur d'or d'Afrique, ne révise les règles de propriété locale en janvier 2025, exigeant des mineurs qu'ils passent à l'exploitation minière sous contrat.

En vertu de ces règles, l'exploitation minière à ciel ouvert doit être entreprise par des sociétés entièrement ghanéennes, tandis que l'exploitation minière souterraine doit être effectuée par des sociétés dont au moins 50 % des actions appartiennent à des Ghanéens.

À l'exception de Newmont, de Zijin et de la petite mine d'or Iduapriem d'AngloGold Ashanti, presque toutes les grandes entreprises minières du Ghana sont déjà passées à l'exploitation minière sous contrat, ont déclaré deux fonctionnaires du gouvernement et trois dirigeants d'entreprises minières.

Les gouvernements africains ont renforcé les règles d'exploitation minière afin d'extraire davantage de revenus dans un contexte de hausse des prix des minéraux et des métaux. En novembre, le Mali a mis fin à une impasse de près de deux ans avec Barrick ABX.TO sur l'application de son nouveau code minier.

La Commission des minéraux du Ghana a demandé à Newmont, AngloGold et Zijin de se conformer pleinement aux exigences du contrat minier d'ici décembre 2026, selon des lettres distinctes envoyées aux entreprises en octobre et en janvier qui ont été vues par Reuters mercredi. Les trois sociétés avaient demandé séparément des prolongations pour permettre une mise en conformité totale.

Le régulateur a averti que les mineurs qui ne respecteraient pas la date limite pourraient faire l'objet de sanctions, selon les lettres.

L'unité ghanéenne de Zijin a déclaré qu'elle s'était engagée avec la Commission des minéraux depuis novembre 2025 pour se conformer aux règles de contenu local, y compris la préparation des appels d'offres et des cadres techniques pour un passage à l'exploitation minière sous contrat, tout en déployant de nouvelles technologies qui nécessitent un étalonnage initial avant un processus d'appel d'offres complet.

AngloGold Ashanti a déclaré qu'elle exploitait déjà des mines sous contrat dans sa mine d'Iduapriem par l'intermédiaire d'une coentreprise à 50/50 et qu'elle avait entamé le processus de transition vers un entrepreneur local d'ici à la fin de l'année.

Ce changement était une décision commerciale prise avant l'introduction des nouvelles règles en janvier 2025, a déclaré l'entreprise.

Newmont n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

LE RÉGULATEUR REJETTE LA DEMANDE DE NEWMONT

La conformité de Newmont a été discutée lors de réunions ce mois-ci à Accra entre sa directrice générale mondiale, Natascha Viljoen, et la Commission des minéraux, après que la société a de nouveau demandé une prolongation, ont déclaré les sources gouvernementales.

Newmont, qui exploite les mines d'or d'Ahafo North et South , avait demandé à se conformer entièrement à la loi d'ici 2027, en invoquant les exigences réglementaires et de gouvernance supplémentaires auxquelles elle doit satisfaire en tant qu'entreprise cotée en bourse, a déclaré un représentant du gouvernement.

Mais les régulateurs ont rejeté la demande, notant que d'autres mineurs cotés en bourse, y compris Gold Fields

GFIJ.J , s'étaient déjà conformés, a déclaré le fonctionnaire.

La Chambre des mines du Ghana n'a pas répondu aux demandes de commentaires, mais une source au sein du groupe a déclaré qu'elle s'engageait auprès de la commission.

"C'est une bonne option, mais nous pensons qu'elle doit être guidée par des considérations commerciales", a déclaré la source. "Si je peux être plus efficace, pourquoi ne pas m'exploiter moi-même?

Les sources gouvernementales ont déclaré que les nouvelles règles visent à renforcer les capacités des sociétés ghanéennes de services miniers et à conserver plus de valeur dans le pays, en citant l'émergence de sociétés ghanéennes telles que Rocksure et Engineers & Planners .

Les entreprises locales ont la capacité d'assumer des rôles élargis dans le domaine de l'exploitation minière sous contrat et la commission leur tiendra la main pour qu'elles s'exécutent, a déclaré le premier fonctionnaire du gouvernement.

Les mineurs qui ne se conforment pas à la loi s'exposent à "une énorme amende pour la première étape", a déclaré le second fonctionnaire. "S'ils ne respectent toujours pas les règles, nous avons le droit de fermer la mine