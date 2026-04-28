EXCLUSIF-Le chinois Hongqi pourrait utiliser une usine espagnole de Stellantis pour accélérer en Europe

par Qiaoyi Li, Nick Carey et Gilles Guillaume

Le groupe automobile de luxe chinois Hongqi, célèbre pour la limousine CA770 de Mao Zedong, est en discussion avec Stellantis STLAM.MI pour assembler ses voitures dans l'une des usines espagnoles du quatrième constructeur automobile mondial afin d'accélérer son expansion en Europe, ont dit à Reuters cinq sources au fait du dossier.

Le principal actionnaire de Hongqi, le groupe public chinois FAW 000800.SZ , conduit ces discussions avec Stellantis par le biais d'une autre société chinoise, spécialisée dans les véhicules électriques, Leapmotor 9863.HK , ont précisé deux des sources.

FAW et Stellantis sont tous deux actionnaires de Leapmotor. Stellantis commercialise déjà des modèles Leapmotor hors de Chine et commencera à produire des véhicules pour la start-up de véhicules électriques dans son usine espagnole de Saragosse d'ici la fin de l'année.

"C'est de cette manière que Hongqi pourra démarrer rapidement une production européenne", a dit une des sources. "Hongqi utilise ce canal pour obtenir une base manufacturière via Leapmotor et Stellantis."

Ce projet devrait permettre à Hongqi de soutenir ses ambitions en Europe, où il entend lancer plus d'une dizaine de modèles électriques et hybrides d'ici 2028, tout en économisant les centaines de millions nécessaires à la construction d'une nouvelle usine. Il aiderait aussi Stellantis à optimiser l'utilisation de ses capacités de production, toujours sous-employées en Europe.

Les discussions sont en cours et peuvent encore ne pas déboucher sur un accord.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Hongqi, FAW et Leapmotor, tandis qu'un porte-parole de Stellantis a refusé de commenter les informations de Reuters.

"Dans le cadre normal de ses activités, Stellantis mène des discussions avec divers acteurs du secteur à travers le monde sur différents sujets, toujours dans le but ultime d'offrir aux clients les meilleurs choix en matière de mobilité", a-t-il déclaré.

(Avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Tangi Salaün)