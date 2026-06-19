EXCLUSIF-La Suède pourrait s'opposer à la technologie de conduite autonome supervisée de Tesla en Europe en raison de craintes liées aux excès de vitesse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 18 juin. Aucune modification du texte.)

* L'autorité de régulation suédoise a exhorté l'UE à rejeter le système FSD de Tesla en raison des excès de vitesse

* Elle demande à Tesla de supprimer la fonction « Speed Offset » au-delà des limites autorisées

* Une commission de l'UE se réunira le 30 juin pour débattre du FSD; aucun vote n'est encore prévu

* Autre autorité de régulation suédoise: la position du pays est encore en cours de définition

* Une autorisation pourrait donner un coup de pouce à Tesla en Europe face à la concurrence chinoise

par Marie Mannes et Abhirup Roy

Une autorité suédoise des transports recommande de voter contre le déploiement à l'échelle européenne du logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla TSLA.O , à moins que le constructeur américain de véhicules électriques ne désactive sa capacité à dépasser les limitations de vitesse légales, comme le révèle une lettre réglementaire.

Dans une lettre datée du 30 avril, dont l’existence n’avait pas été révélée auparavant et obtenue grâce à une demande d’accès à l’information, l’Administration suédoise des transports (TRV) a déclaré que la fonction « Full Self-Driving (Supervised) » de Tesla ne devrait pas être autorisée sur les routes de l’Union européenne tant que sa capacité à ignorer les limitations de vitesse n’aura pas été supprimée. Cette lettre a été adressée au Comité technique des véhicules à moteur de l’UE (TCMV), qui doit se réunir à nouveau le 30 juin pour débattre de la question, avant un vote prévu ultérieurement sur l’opportunité de déployer cette technologie dans l’ensemble de l’Union. Tesla a déjà obtenu l’homologation dans certains pays européens pour son système FSD, qui permet aux véhicules de se conduire de manière autonome en ville et sur autoroute sous la supervision d’un conducteur. Une homologation à l’échelle de l’UE favoriserait les ventes de Tesla dans la région, où le constructeur est confronté à une concurrence croissante de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques.

Tesla, dirigée par son directeur général Elon Musk, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Son manuel d’utilisation précise que les conducteurs ne doivent pas se fier uniquement au système pour respecter les limitations de vitesse et doivent « rouler à une vitesse sûre en fonction du trafic et des conditions routières ».

Le FSD permet aux utilisateurs de définir un « Speed Offset », ce qui autorise le véhicule à dépasser les limitations affichées d’une marge définie par le conducteur.

Dans sa lettre, la TRV a déclaré qu’« autoriser les systèmes automatisés à dépasser systématiquement les limitations de vitesse légales … risque de compromettre à la fois le cadre juridique et les avantages attendus en matière de sécurité liés à l’automatisation des véhicules ».

Elle a demandé que cette fonctionnalité soit supprimée. « À défaut, l’Administration suédoise des transports recommande que le TCMV vote contre l’introduction proposée », a-t-elle déclaré. Des documents internes consultés par Reuters montrent que l’Agence suédoise des transports (STA), l’autorité nationale chargée de l’homologation des véhicules, a fait part de ses préoccupations à Tesla et à l’autorité de régulation néerlandaise RDW, notamment lors d’une réunion de deux heures le 4 juin. La RDW a approuvé l’utilisation du FSD en avril et soutient son déploiement à l’échelle de l’UE.

Un porte-parole de TRV a déclaré que sa position n’avait pas changé depuis la lettre d’avril et qu’elle s’alignait sur celle de la STA.

« D’après ce que j’ai compris, le représentant de la Suède au sein du TCMV ne votera en faveur de cette décision que si la fonctionnalité de conduite à grande vitesse de Tesla est supprimée », a déclaré cette personne.

La STA, qui représente la Suède au sein du TCMV, a indiqué que les discussions se poursuivaient au sein du comité européen et qu’elle « évaluait la question afin de définir la position suédoise ».

DÉFINISSEZ VOTRE PROPRE LIMITE DE VITESSE Le FSD de Tesla utilise des caméras et des données cartographiques pour détecter les limitations de vitesse. Aux États-Unis, il peut dépasser ces limites, offrant une gamme de modes de conduite tels que « Sloth », « Chill », « Standard », « Hurry » et « Mad Max ».

Ces options ne sont pas proposées en Europe. À la place, Tesla propose la « vitesse maximale contextuelle », qui s’adapte au flux de circulation, et le « décalage de vitesse », permettant des vitesses supérieures à la limite légale. D’autres pays nordiques, notamment la Finlande et la Norvège, ont également fait part de leurs inquiétudes , bien que la Lituanie , l’Estonie , le Danemark et la Belgique aient récemment autorisé le FSD, à l’instar des Pays-Bas.

Un responsable estonien des transports a déclaré que les excès de vitesse restaient une source de préoccupation, mais que le pays avait approuvé le FSD car le conducteur conserve la responsabilité ultime dans le cadre de ce système supervisé. L’Estonie n’a pas encore décidé de la manière dont elle se prononcera.

Un porte-parole de l’autorité routière danoise a précisé que les conducteurs assumaient l’entière responsabilité lors de l’utilisation du FSD, y compris le respect des limitations de vitesse.

L'approbation de l'UE nécessite une majorité qualifiée de 15 des 27 États membres de l'Union, représentant au moins 65 % de la population.

En cas de rejet, l’autorisation provisoire néerlandaise expirerait au bout de six mois, et les autorisations nationales fondées sur celle-ci seraient également retirées, selon l’autorité routière danoise.