Albanie: 27 manifestants inculpés d'atteintes à l'ordre public

Manifestation contre un projet de complexe touristique de luxe lié à la fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner, le 15 juin 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Le police albanaise a inculpé vendredi 27 manifestants supplémentaires d'atteintes à l'ordre public à la suite d'une nouvelle manifestation à Tirana contre un projet de complexe touristique de luxe lié à la fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner.

Les manifestants devaient se rassembler de nouveau vendredi soir, les protestataires ayant exprimé leur détermination à poursuivre les manifestations jusqu'à ce que leurs revendications, notamment l'annulation de ce projet, soient satisfaites.

Avant ce rassemblement, la police a indiqué que 27 personnes avaient été accusées d'avoir "dirigé" les protestataires sur des voies en dehors des itinéraires prévus au cours d'une marche dans la capitale la nuit précédente.

Ces personnes étaient accusées "d'actes portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité", selon le communiqué de la police.

Au début de la semaine, au moins 35 manifestants ont été inculpés pour avoir bloqué l'autoroute menant de Tirana à son aéroport dimanche soir lors d'une manifestation pour protester contre le projet d'hôtel de luxe.

Cette vague de manifestations a été déclenchée par l'apparition de clôtures et de barbelés, ainsi que de bulldozers sur le site, les plages d'une réserve protégée sur le littoral de Zvernec, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tirana.

Manifestation contre un projet de complexe touristique de luxe lié à la fille de Donald Trump, Ivanka, et son mari Jared Kushner, le 15 juin 2026 à Tirana, en Albanie ( AFP / Adnan Beci )

Des affrontements entre des manifestants locaux et des membres d'une société de sécurité privée sur le site du projet immobilier ont mis le feu aux poudre et incité des milliers de manifestants à participer à des marches de protestation qui se sont succédé pendant des semaines.

L'opposition à ce projet a catalysé aussi la colère d'une partie de la population contre la situation du pays et ce qui est perçu comme étant de la corruption, les manifestants allant à présent jusqu'à exiger la démission du Premier ministre, Edi Rama, au pouvoir depuis 13 ans.

Le projet immobilier de luxe sur la côte et sur l'île de Sazan, située en face, occupe un site où nichent de nombreux oiseau migrateurs, notamment des centaines de flamands roses.