EXCLUSIF-L'éditeur de logiciels CCC explore une vente, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la hausse du cours de l'action au paragraphe 4, contexte au paragraphe 8) par Milana Vinn

CCC Intelligent Solutions

CCC.O , un fournisseur de logiciels et d’outils de gestion des flux de travail basés sur l’IA, envisage de céder l’entreprise, selon trois personnes proches du dossier.

La société basée à Chicago a engagé Morgan Stanley MS.N pour la conseiller dans le cadre d’un processus de cession et a pris contact avec des acquéreurs potentiels, notamment des sociétés de capital-investissement, ont indiqué ces sources.

CCC et Morgan Stanley n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'action a progressé de 13 % pour atteindre 6,09 dollars en séance après clôture, à la suite de l'article de Reuters faisant état de cette exploration d'une vente.

CCC fournit des logiciels utilisés par les assureurs automobiles, les ateliers de réparation de carrosserie, les constructeurs automobiles et les équipementiers pour gérer les déclarations de sinistres, les réparations de véhicules et les flux de travail associés. La société affirme que sa plateforme relie plus de 35 000 entreprises au sein de l’écosystème de l’assurance dommages.

La capitalisation boursière de la société est tombée à environ 3,3 milliards de dollars, contre environ 6,4 milliards il y a un an, les investisseurs s’inquiétant du ralentissement de la croissance, de la baisse du volume des sinistres dans le secteur et de l’adoption plus lente que prévu de certains de ses nouveaux produits logiciels. L’action de la société a reculé d’environ 44 % au cours des 12 derniers mois.

CCC avait déjà envisagé une cession par le passé. Reuters avait rapporté , en 2023, que la société étudiait des options stratégiques, notamment une cession potentielle, après avoir suscité l’intérêt d’acquéreurs, bien qu’aucune transaction ne se soit concrétisée.

Advent International, qui avait acquis CCC en 2017 et l’avait introduite en bourse via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) en 2021, s’est entièrement désengagée de son investissement en 2025 par le biais d’une série d’offres secondaires d’actions, dont la vente de sa participation restante en novembre.