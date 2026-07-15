EXCLUSIF-L'ancien patron de DP World, Bin Sulayem, prend la tête du port MMC en Malaisie, selon une note de service

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une note de service révèle que les dirigeants et les directeur général des ports ont reçu pour consigne de rendre compte directement à Bin Sulayem

* Bin Sulayem a quitté DP World alors que la pression s'intensifiait en raison de ses liens présumés avec Epstein

* MMC exploite des terminaux stratégiques le long de la route commerciale du détroit de Malacca

par Yantoultra Ngui et Rozanna Latiff

L'ancien président-directeur général du géant de la logistique DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, prendra la tête de la société malaisienne MMC Port Holdings, le directeur général du groupe quittant ses fonctions avec effet immédiat, selon une note de service consultée par Reuters.

Cette décision place le contrôle direct du plus grand opérateur portuaire de Malaisie entre les mains de l’Émirati Bin Sulayem, président exécutif de MMC, qui a démissionné en février de DP World , basé à Dubaï, après avoir fait l’objet d’une enquête concernant des échanges d’e-mails avec Jeffrey Epstein, rendus publics par le ministère américain de la Justice.

M. Bin Sulayem ne s’est pas exprimé publiquement au sujet de ces e-mails échangés avec M. Epstein, décédé en prison en 2019 alors qu’il attendait son procès pour trafic sexuel. Reuters n’a pas pu joindre M. Bin Sulayem dans l’immédiat.

La note de service de MMC, datée du 12 juillet, n’indiquait pas la raison du départ du directeur général Azman Shah Mohd Yusof ni ne précisait quand un remplaçant définitif serait nommé.

Reuters n’a pas pu déterminer à quelle date Bin Sulayem, cadre chevronné des ports de Dubaï, avait été nommé président exécutif de MMC Ports. MMC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant le contenu de la note de service.

Azman n’a pas immédiatement répondu aux appels et aux messages téléphoniques lui demandant de s’exprimer.

UN GÉANT DES PORTS DANS LE DÉTROIT DE MALACCA

MMC Ports est le plus grand groupe d'exploitation portuaire de Malaisie, avec sept ports situés le long ou à proximité du détroit de Malacca, une voie maritime étroite reliant l'océan Indien et le Pacifique, qui revêt une importance vitale pour le commerce mondial.

Ce détroit est l’un des goulets d’étranglement maritimes les plus importants au monde. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a indiqué que ce détroit figurait parmi les principales voies de transit pétrolier mondiales en termes de volume.

MMC Ports devait initialement réaliser ce qui aurait pu être la plus grande introduction en bourse de Malaisie depuis plus d’une décennie, mais Reuters a rapporté en octobre que la société avait reporté la cotation prévue.

La note de service du 12 juillet, adressée à la direction de MMC Ports et aux directeurs généraux de ses ports d'exploitation, indiquait que toutes les questions qui auraient auparavant été transmises au directeur général du groupe devaient désormais être envoyées directement au bureau de M. Bin Sulayem.

« Azman a cessé d’exercer ses fonctions de directeur général du groupe MMC Port, avec effet immédiat », indiquait-elle.

Cette nouvelle ligne hiérarchique provisoire vise à assurer la stabilité de la direction, de la gouvernance et de la prise de décision au sein du groupe, précise la note.

M. Bin Sulayem a déclaré dans la note qu’il s’attendait à ce que les opérations et les projets stratégiques se poursuivent sans interruption et que l’entreprise maintiendrait sa dynamique commerciale tout en assurant la continuité et la stabilité au sein de MMC Ports.

DP World, l’une des plus grandes entreprises portuaires et logistiques au monde, a annoncé le 13 février que M. Bin Sulayem avait démissionné de son poste d’ , avec effet immédiat, et avait nommé Essa Kazim au poste de président et Yuvraj Narayan au poste de directeur général du groupe.