EXCLUSIF-EnCap envisage de vendre le producteur de schiste Grayson Mill pour 5 milliards de dollars -sources

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par David French et Shariq Khan

La société de capital-investissement EnCap Investments étudie une vente de Grayson Mill Energy qui pourrait valoriser le producteur de pétrole et de gaz axé sur le schiste de Bakken à environ 5 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré jeudi des personnes au fait du dossier.

EnCap a fait appel à la banque d'investissement Jefferies Financial Group JEF.N pour gérer la vente de Grayson Mill, ont indiqué les sources. Le processus démarrera plus tard en 2024, sous réserve des conditions du marché, ont ajouté les sources.

Les sources ont averti qu'aucun accord n'est certain et ont demandé à ne pas être identifiées car l'affaire est confidentielle.

EnCap et Jefferies se sont refusés à tout commentaire. Grayson Mill n'a pas pu être joint pour un commentaire.

L'activité de fusion et d'acquisition dans le secteur des schistes aux États-Unis a atteint des niveaux record en 2023, les sociétés d'exploration et de production cherchant à augmenter leur taille et à ajouter des sites de forage de premier ordre. Parmi les principales transactions, citons l'achat par Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N de Pioneer Natural Resources PXD.N et Hess HES.N pour un montant de plus de 50 milliards de dollars.

Les sociétés de capital-investissement telles qu'EnCap bénéficient ainsi d'un environnement favorable à l'encaissement d'actifs. L'année dernière, EnCap a vendu un trio de sociétés à Ovintiv OVV.N pour 4,275 milliards de dollars, tandis que Earthstone Energy - dans laquelle EnCap détenait une participation minoritaire importante - a été achetée par Permian Resources pour 4,5 milliards de dollars.

Grayson Mill a été créée en 2016 par EnCap et son équipe de direction et s'est développée pour devenir l'un des plus grands producteurs d'énergie privés dans le Bakken, qui s'étend sur le Dakota du Nord et certaines parties du Montana. La société possède également des actifs dans le bassin voisin de la Powder River, dans le Wyoming.

Sa croissance a été stimulée par des acquisitions. En 2021, Grayson Mill a racheté les activités d'Equinor EQNR.OL dans le bassin de Bakken pour 900 millions de dollars. L'année dernière, Grayson Mill a dépensé 825 millions de dollars pour acheter la totalité de la position d'Ovintiv OVV.N dans le bassin.