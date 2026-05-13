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EXCLUSIF-Des employés de Meta s'opposent à une technologie de suivi des souris aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 10:12

par Katie Paul

Des employés de Meta

META.O ont distribué des tracts sur plusieurs sites aux États-Unis pour protester contre l'installation récente par l'entreprise d'un logiciel de suivi de souris sur leurs ordinateurs, selon des photos des documents consultées par Reuters.

Ces tracts, qui ont été placés mardi dans les salles de réunion, sur les distributeurs automatiques et au-dessus des distributeurs de papier toilette, encourageaient les employés à signer une pétition en ligne contre cette mesure.

"Vous ne voulez pas travailler à l’usine d’extraction de données des employés ?", demandaient-ils, d’après les photos consultées par Reuters.

Interrogé à ce sujet, Andy Stone, porte-parole de Meta, a renvoyé Reuters à un commentaire publié précédemment par l'entreprise au sujet de la technologie de suivi de souris.

"Si nous développons des agents pour aider les gens à accomplir leurs tâches quotidiennes à l’aide d’ordinateurs, nos modèles ont besoin d’exemples concrets de la façon dont les gens les utilisent réellement – des éléments tels que les mouvements de souris, les clics sur les boutons et la navigation dans les menus déroulants", indiquait-il.

Les brochures et la pétition, citant la loi américaine sur les relations du travail (National Labor Relations Act), indiquaient : "Les travailleurs sont protégés par la loi lorsqu’ils choisissent de s’organiser pour améliorer leurs conditions de travail."

(Katie Paul à New York ; version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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