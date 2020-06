Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Des défauts de conception dans le développement du Boeing 737 MAX-rapport Reuters • 01/07/2020 à 01:01









WASHINGTON/SEATTLE/CHICAGO, 1er juillet (Reuters) - Boeing BA.N a échoué à soumettre à l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) des documents de certification détaillant les changements apportés au primordial système anti-décrochage MCAS de l'appareil, mis en cause dans deux accidents mortels l'an dernier, selon un rapport que Reuters a consulté. Le système n'était "pas un domaine prioritaire" parce que Boeing l'a présenté à la FAA comme une modification du système de compensation de vitesse qui existait déjà sur l'appareil, avec une portée et une utilisation limitées, est-il écrit dans le très attendu rapport de l'inspecteur général du département américain des Transports. Le document de 52 pages, daté du 29 juin et qui doit être rendu public mercredi, met au jour des erreurs commises à la fois par Boeing et par la FAA dans le développement et la certification du 737 MAX, appareil le plus vendu par l'avionneur américain. (David Shepardson, Eric M. Johnson et Tracy Rucinski; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -5.83%