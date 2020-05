Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EXCLUSIF-Coronavirus-Sanofi suspend le recrutement de patients pour deux études sur l'hydroxychloroquine Reuters • 29/05/2020 à 18:27









PARIS, 29 mai (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi suspendre temporairement le recrutement de nouveaux patients dans le cadre de ses deux essais cliniques sur l'hydroxychloroquine et suspendre la livraison de ce médicament en raison des interrogations sur ses effets secondaires. Cette décision intervient alors que l'essai clinique sur l'hydroxychloroquine mené par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur des patients contaminés par le COVID-19 a été suspendu par mesure de sécurité. Il n'apparaît pas clairement à ce stade si les essais cliniques menés par Sanofi ont eux-mêmes été interrompus. (Matthias Blamont, version française Jean-Michel Bélot, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.11%