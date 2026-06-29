EXCLUSIF-Apple accuse l'Inde d'avoir « copié-collé » les allégations de ses concurrents dans le cadre d'une enquête antitrust

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* L'affaire antitrust est le plus gros casse-tête réglementaire d'Apple en Inde

* Apple demande l'annulation des conclusions de l'enquête

* L'entreprise affirme n'être qu'un « acteur insignifiant » en Inde

* L'enquête de l'autorité de régulation indienne a révélé qu'Apple s'était livrée à des « pratiques abusives »

par Aditya Kalra

Apple a accusé les enquêteurs indiens antitrust d’avoir « copié-collé » les allégations de ses concurrents et de ne pas avoir mené correctement leur propre enquête avant de conclure que le géant américain de la technologie avait enfreint les lois sur la concurrence. L’entreprise a demandé l’annulation de ces conclusions, comme le révèlent des documents réglementaires consultés par Reuters.

La requête d'Apple AAPL.O du 25 juin, dont on fait état pour la première fois, marque la plus forte escalade à ce jour dans le bras de fer qui oppose Apple à la Commission indienne de la concurrence (CCI), où figurent parmi ses adversaires Match

MTCH.O , propriétaire de Tinder, ainsi que des start-ups indiennes. En 2024, les enquêteurs de la CCI ont publié en interne un rapport affirmant qu’Apple s’était livré à des « pratiques abusives » sur la plateforme d’applications de son système d’exploitation iOS, et avait imposé à tort l’utilisation de son système de paiement. Apple a nié ces allégations. Dans ses observations, la société a fait valoir qu’elle n’était qu’un « acteur minuscule » détenant moins de 6 % du marché indien des smartphones, et que les conclusions de l’enquête reposaient sur les allégations de ses concurrents plutôt que sur une analyse indépendante de la CCI.

Apple a déclaré que toute « modification forcée de l’App Store, soigneusement conçu par Apple, pourrait perturber son modèle économique intégré », et s’est opposée à toute sanction ou mesure corrective qui pourrait la contraindre à modifier son approche.

« L’imposition de mesures correctives créerait une incertitude réglementaire et pourrait dissuader les investissements dans l’économie numérique indienne », a ajouté la société.

La CCI et son responsable des enquêtes n’ont pas répondu aux questions de Reuters. Apple n’a pas non plus répondu aux demandes de commentaires. Des arguments similaires avancés par d’autres grandes entreprises n’ont pas réussi à faire fléchir la CCI. En 2023, Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) avait fait valoir, dans le cadre de son procès antitrust, que la décision de la CCI risquait de freiner sa croissance, mais la société avait par la suite été contrainte d’apporter des modifications à la manière dont elle promouvait son système Android, qui domine le marché indien des smartphones.

Des hauts responsables de la CCI doivent tenir une audience à huis clos avec toutes les parties à l'affaire le 21 juillet.

ALLÉGATIONS DE « COPIE-COLLER »

Dans ses observations, Apple a présenté des tableaux pour démontrer que l’équipe d’enquête de la CCI n’avait pas mené sa propre analyse et s’était contentée de « copier-coller » de nombreuses observations formulées par des adversaires dans cette affaire, tels que Match, l’application de paiement indienne de Walmart, PhonePe et son concurrent indien Paytm.

« Le DG (directeur général) n’a fait aucun effort pour vérifier de manière indépendante ou évaluer de manière critique ces déclarations, se contentant souvent de les reprendre mot pour mot », a déclaré Apple.

Match, Paytm et PhonePe n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Apple a également déclaré que les rapports d’enquête de la CCI « reproduisaient aveuglément » un graphique sur les dépenses mondiales des consommateurs en applications mobiles et en jeux, tiré d’une décision de l’UE contre Apple datant de 2024, alors même que l’Inde était confrontée à des conditions de marché différentes.

Une analyse par Reuters des notes de bas de page de la décision de l’UE et du rapport d’enquête indien a montré que les deux documents faisaient référence à des données provenant de Statista, un site web de recherche en ligne. En 2023, Google avait également fait valoir que les enquêteurs indiens avaient copié des passages d’une décision européenne. « Nous n’avons pas copié-collé », avait déclaré la CCI à l’époque.

L'AUTORITÉ DE CONTRÔLE AFFIRME QU'APPLE FAIT TRAÎNER L'AFFAIRE Apple fait face à des poursuites antitrust à travers le monde, de l’Europe aux États-Unis . L’affaire indienne, cependant, progresse à un moment où Apple est confrontée à de nombreux problèmes liés à sa chaîne d’approvisionnement, notamment une faille de données chez son sous-traitant indien Tata. L’autorité de régulation a accusé Apple de faire traîner l’affaire depuis plus de deux ans en ne répondant pas aux conclusions de l’enquête et en menant une contestation parallèle contre la loi indienne sur les sanctions antitrust, qui prévoit des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours des trois dernières années. La CCI n’a pas précisé quels revenus d’Apple seraient pris en compte, mais toute amende pourrait potentiellement s’élever à plusieurs millions de dollars. Les documents fournis par Apple montrent que la société a communiqué le « chiffre d’affaires pertinent d’Apple en Inde » pour les exercices 2022-24, comme exigé — un élément généralement utilisé par l’autorité de régulation pour le calcul des sanctions. Dans ces documents, Apple soutient également que les autorités n’ont pas accordé à l’entreprise technologique «une seule occasion d’enregistrer ses déclarations et de fournir des témoignages oraux» au cours de l’enquête.

Selon les documents d’Apple, Google s’est vu offrir plusieurs occasions de se défendre et d’expliquer son modèle économique lors de l’affaire Android.

« Bien que cela soit souhaitable, l’équipe d’enquête de la CCI n’est pas légalement tenue d’accorder une audition orale si elle estime disposer de preuves concluantes », a déclaré Gautam Shahi, avocat indien spécialisé en droit de la concurrence chez Dua Associates.

« Les membres de la CCI vont désormais décider si Apple aurait dû bénéficier de cette possibilité. »

Alors qu’Apple diversifie la fabrication de l’iPhone au-delà de la Chine, l’Inde constitue un marché clé: le pays devrait produire 26 % des iPhones mondiaux en 2026, contre 6 % il y a quatre ans, selon Counterpoint Research.

Si la CCI envisage d’infliger des sanctions, Apple a déclaré que des circonstances atténuantes devraient être prises en compte, notamment son « dossier irréprochable » et le fait qu’elle ait exporté pour 51 milliards de dollars d’iPhones depuis l’Inde au cours des cinq dernières années.