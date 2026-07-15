EXCLUSIF-Airbus et Boeing transportent des pièces à bord d'un gigantesque avion Antonov pour remédier aux problèmes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Airbus fait transporter par avion des pièces du fuselage de l'A350 à bord d'un Antonov depuis l'usine de Caroline du Nord vers la France pour pallier les retards: selon des sources

* Boeing achemine par avion des pièces depuis Daher Aerospace, en Floride, vers Everett afin d’éviter des retards de production sur le 767 ravitailleur/cargo

* Les aérostructures restent un défi pour le secteur après la scission du fournisseur Spirit AeroSystems

par Allison Lampert et Tim Hepher

Airbus AIR.PA et Boeing BA.N ont affrété ces dernières semaines l’un des plus grands avions-cargos au monde afin d’accélérer les livraisons d’aérostructures destinées à certains avions civils et militaires, signe de tensions persistantes au sein de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale.

L’Antonov An-124, un gigantesque avion de transport quadrimoteur, a été affrété pour acheminer par voie aérienne des pièces destinées à l’avion de ligne européen A350 et à la cellule du Boeing 767 utilisée pour les avions-cargos ou les avions-citernes, après un vol similaire ayant transporté des pièces pour le 777-cargo plus tôt cette année, selon trois sources du secteur et deux documents réglementaires.

Un porte-parole de Boeing a déclaré que la société utilisait "divers moyens de transport pour maintenir la stabilité de notre production", sans commenter directement l’An-124.

Un porte-parole d’Airbus a déclaré: "Nous utilisons parfois l’Antonov", sans préciser si cela concernait l’A350, son principal avion gros-porteur qui a été affecté par des retards de livraison.

L’utilisation récente de l’An-124, détaillée pour la première fois dans cet article, souligne la pression qui pèse sur les constructeurs pour qu’ils maintiennent leurs chaînes de montage à plein régime et s’attaquent aux poches de retards qui menacent un redressement général des calendriers de production.

Les avionneurs s’appuient sur des services de fret maritime spécialisés, des réseaux de transport routier et des flottes d’avions-cargos reconvertis pour acheminer des pièces de grande taille entre les sites de production. Le passage d’un mode de transport à un autre engendre des coûts supplémentaires et témoigne de la rareté des stocks tampons.

Selon les analystes, les chaînes d’approvisionnement aérospatiales se sont améliorées depuis la pandémie de COVID-19, les livraisons globales ayant augmenté cette année , mais des inquiétudes persistent quant à la santé du secteur des structures aéronautiques ainsi qu’à celle d’autres composants tels que les sièges.

UN AVION GÉANT ACCÉLÈRE LES LIVRAISONS DE PIÈCES

Deux sources du secteur ont indiqué que la décision d’Airbus de transporter par avion des pièces de l’A350 plutôt que de les expédier par voie maritime reflétait une certaine détérioration de la situation dans une ancienne usine de Spirit AeroSystems à Kinston, en Caroline du Nord, qu’Airbus a rachetée en décembre dernier dans le cadre d’une scission conjointe du fournisseur avec son concurrent Boeing.

À l’époque, les pièces étaient acheminées par voie maritime et il existait un stock tampon de quatre jeux de pièces, a précisé l’une des sources. Aujourd’hui, le fret aérien est nécessaire pour éviter de nouveaux retards, a-t-elle ajouté.

Reuters avait rapporté en mai qu’Airbus avait informé certains clients de nouveaux retards dans les livraisons de l’A350 prévues pour la fin de cette décennie, dus en partie à des difficultés pour s’approvisionner en sections provenant de l’usine.

"En ce qui concerne Kinston, nous progressons vers la séparation d’avec l’ancien propriétaire et l’intégration au sein du groupe Airbus. Il s’agit toutefois d’un processus complexe qui s’étendra sur plusieurs années", a déclaré le porte-parole d’Airbus.

Airbus a indiqué mercredi, lors d’une réunion d’information préalable à la publication des résultats destinée aux analystes, qu’il n’avait pas modifié ses hypothèses concernant l’impact sur les bénéfices jusqu’en 2026 lié au coût d’intégration des installations de Spirit.

Selon des documents déposés aux États-Unis, Boeing a affrété ce même Antonov fin juin pour transporter deux sections du fuselage supérieur depuis une usine de Daher Aerospace en Floride, qui auraient normalement été acheminées par voie terrestre vers son site d’Everett, près de Seattle.

Ces pièces étaient "nécessaires de toute urgence pour la production du 767", a écrit Boeing dans une lettre datée du 22 juin adressée au ministère américain des Transports et consultée par Reuters, dans laquelle la société demandait l’autorisation d’utiliser l’An-124 pour des vols entre différentes villes américaines.

"Ces retards entraîneraient un coût économique important s’ils n’étaient pas évités", a-t-il ajouté.

Le 1er juillet, Boeing a adressé une autre lettre en faveur d’une dérogation permettant à Antonov de transporter une pièce similaire fabriquée par Daher.

Daher a refusé de commenter les questions opérationnelles.

Le 767 n’est plus produit en tant qu’avion de ligne, mais il sert à la construction d’avions ravitailleurs américains et en est aux dernières étapes de sa production en tant qu’avion-cargo commercial.