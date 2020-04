Exane suspend les retraits sur son fonds Integrale

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Exane AM a suspendu la semaine dernière les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative. La boutique a justifié ce choix, sur son site web, en expliquant que de nombreux dérivés détenus en portefeuille, qui sont échangés de gré à gré, ont vu leur valeur s'éloigner de manière " significative de leur valeur théorique" .

Au vendredi 13 mars, le fonds était valorisé à 122 millions d'euros, soit 50 millions de moins qu'au 28 février. Sa fermeture est intervenue le mardi 17 mars.

Le fonds Integrale est un hedge funds multi-stratégies, qui combine des portefeuilles d'arbitrage (statistique, volatilité, merger arbitrage), d'actions (long-short fondamental et event driven), et d'analyse fondamentale et quantitative.

Exane rejoint son concurrent Axiom, qui a suspendu la semaine dernière les mouvements sur les parts d'un fonds investi sur un marché de niche de dérivés de crédit.