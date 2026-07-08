Exane BNP Paribas dégrade les notes d'Acerinox et d'Aperam alors que la dynamique du marché de l'acier inoxydable s'essouffle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** Exane BNP Paribas estime que les prixmondiaux de l'acier inoxydable sont « tendus », mais s'attend à ce que l'acier européen reprenne le contrôle du marché et fasse pression pour une hausse des prix, tandis que les États-Unis devraient bientôt atteindre un pic de prix

** « La dynamique s'est clairement essoufflée, tandis que la demande semble fragile », indique le courtier

** Abaisse la note d’Acerinox ACX.MC et d’Aperam APAM.AS de « neutre » à « sous-performance »

** Relève la note de Commercial Metals Co CMC.N de « neutre » à « surperformance »

** « La pause dans la remontée des prix des bobines laminées à chaud (HRC) dans l’UE nous a pris par surprise, mettant en évidence des failles imprévues du CBAM et faisant peser un risque sur les résultats des deuxième et troisième trimestres », explique le courtier, citant un potentiel de hausse sous-estimé lié à la hausse attendue des prix de l’acier dans l’UE et aux États-Unis

** ArcelorMittal MT.AS est le mieux placé pour tirer parti de cette tendance, ajoute-t-il

** Les actions d’Acerinox et d’Aperam reculent d’environ 4 % à 08h40 GMT