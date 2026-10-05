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Exane Asset Management nomme Arthur Hieulle Responsable Data & IA
information fournie par AOF 05/10/2026 à 15:35

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(Zonebourse.com) - Exane Asset Management, société de gestion indépendante spécialisée depuis 25 ans dans l'investissement en actions européennes, annonce la nomination d'Arthur Hieulle au poste nouvellement créé de Responsable Data & IA.

Cette création de poste intervient dans un contexte d'adoption rapide de l'intelligence artificielle par le secteur financier. Exane AM entend ainsi structurer et coordonner le développement de ces nouveaux usages au sein de la société, tout en accélérant leur intégration dans ses différents métiers.

Directement rattaché à Pierre Séquier, Directeur général d'Exane AM, Arthur Hieulle aura pour mission de piloter l'intégration de l'IA dans les outils et les processus de la société de gestion. Il sera notamment chargé de transformer et d'industrialiser les initiatives déjà engagées par les collaborateurs, afin d'en favoriser le déploiement à l'échelle de l'entreprise. Son rôle sera transverse et couvrira l'ensemble des métiers d'Exane AM.

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