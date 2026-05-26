Exane Asset Management lance Exane Patrimoine Solution

(Zonebourse.com) - Exane Asset Management, société de gestion indépendante spécialisée depuis plus de 25 ans dans l'investissement en actions européennes, annonce le lancement de Exane Patrimoine Solution. Il s'agit d'un fonds conçu pour offrir une appréciation du capital avec un risque maîtrisé, sans exposition aux marchés obligataires.

L'instabilité de la corrélation entre actions et obligations peut fragiliser le modèle diversifié traditionnel dont l'efficacité repose sur le rôle d'amortisseur des obligations lors des phases de baisse des marchés actions.

Exane Patrimoine Solution propose une alternative différenciante et robuste en substituant à la poche obligataire une stratégie Long/Short Actions Market Neutral , par construction peu sensible à la direction des marchés actions et indépendante des marchés de taux.

Exane Patrimoine Solution s'appuie sur les deux piliers historiques d'Exane Asset Management :

- une expertise reconnue en performance absolue Long/Short Actions Market Neutra l, avec 20 ans de track record sur la stratégie phare et un couple rendement/risque éprouvé ;

- une approche blend sur les actions européennes, fondée sur une sélection intra-sectorielle rigoureuse, visant à capter la performance des entreprises, sans biais de style ou de secteur, tout en maîtrisant étroitement le risque.

Le fonds est géré par Éric Lauri, co-CIO d'Exane Asset Management, et s'appuie sur une équipe de 11 gérants sectoriels pour la sélection de titres. Il a été lancé en août 2024.

Avec Exane Patrimoine Solution, Exane Asset Management propose une solution patrimoniale repensée, sans exposition aux marchés obligataires, fidèle à son ADN : gestion active de conviction, expertise sectorielle et discipline du risque.

Exane Patrimoine Solution est enregistré au Luxembourg et en France.

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