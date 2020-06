Exane AM va liquider son fonds Integrale

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Exane AM qui avait suspendu mi-mars les souscriptions et retraits sur son fonds Integrale, ainsi que la publication de sa valeur liquidative, a décidé de liquider son fonds, a appris NewsManagers d'une source proche. Interrogée, la société a refusé de confirmer l'information.

Le fonds Integrale, qui correspond à un compartiment de la Sicav luxembourgeoise Exane Funds 1 n'est en tout cas plus référencé comme compartiment de cette Sicav sur le site du régulateur luxembourgeois CSSF a pu constater NewsManagers.

Au vendredi 13 mars, le fonds était valorisé à 122 millions d'euros, soit 50 millions de moins qu'au 28 février. Sa fermeture est intervenue le mardi 17 mars.

Le fonds Integrale est un hedge funds multi-stratégies, qui combine des portefeuilles d'arbitrage (statistique, volatilité, merger arbitrage), d'actions (long-short fondamental et event driven), et d'analyse fondamentale et quantitative. Il peut aussi pratiquer l'effet de levier.

Durant la crise liée au Covid 19, le Luxembourg a représenté la part du lion des suspensions de fonds, en raison de sa position dominante en Europe pour la domiciliation des fonds.