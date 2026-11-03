Exaion commande 83 serveurs à 2CRSi

Au lendemain d'une publication annuelle sanctionnée par un plongeon de plus de 38% de son titre en Bourse, 2CRSi annonce avoir reçu d'Exaion, son partenaire depuis 2021, une commande ferme de plus de 60 MEUR portant sur 83 serveurs IA NVIDIA HGX B300, le stockage associé et des services de maintenance.

Depuis 2021, 2CRSi et Exaion développent une collaboration stratégique visant à concevoir et à déployer des infrastructures de calcul haute performance (HPC) alliant puissance, efficacité énergétique et sobriété environnementale. Exaion exploite à ce jour quatre centres de données en France et au Canada et ambitionne d'atteindre 300 MW de capacité, dont 20 MW opérationnels en 2027.

Le déploiement de ces 83 serveurs se fera d'ici fin 2026. Les 17 premiers seront livrés dès cette semaine, 33 d'ici fin novembre et les 33 derniers avant la fin décembre. Cette nouvelle commande permettra à 2CRSi d'accompagner Exaion dans l'évolution de son offre, de l'entraînement de modèles vers l'inférence privée sur site, au service de la maîtrise des données et de la souveraineté.

"Cette nouvelle commande témoigne de la confiance renouvelée de nos clients et de nos fournisseurs dans nos solutions. Avec plus de 80 serveurs à livrer d'ici à la fin de l'année, nous confirmons également notre capacité à délivrer rapidement des infrastructures IA de dernière génération, conçues et assemblées en France", commente son PDG Alain Wilmouth.