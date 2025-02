Exail Technologies: suspension de cotation demandée information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - Exail Technologies indique avoir demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre admis sur le marché Euronext d'Euronext Paris, dans l'attente de la publication d'un prochain communiqué de presse.



Entreprise industrielle spécialisée dans la robotique autonome, Exail Technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B et fait partie du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance.





