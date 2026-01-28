Exail Technologies surprend avec une croissance préliminaire de 28% en 2025
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:28
Exail Technologies annonce que les premières estimations de son chiffre d'affaires annuel 2025 font apparaître une croissance d'environ 28%, supérieure à l'objectif communiqué en octobre, qui tablait sur une progression comprise entre 20% et 25%.
Ces données restent préliminaires et n'ont pas encore été auditées par les commissaires aux comptes, pouvant donc faire l'objet d'ajustements ultérieurs. La performance s'explique notamment par des livraisons de systèmes de navigation nettement supérieures aux prévisions, soutenues par une activité restée dynamique jusqu'à la fin décembre.
Le bon déroulement du programme de lutte contre les mines BENL en robotique maritime a également contribué de manière significative au chiffre d'affaires en fin d'exercice.
Sur le plan de la rentabilité, le groupe confirme viser une croissance de l'EBITDA courant nettement supérieure à celle de l'activité, conformément à ses indications précédentes.
Valeurs associées
|108,600 EUR
|Euronext Paris
|+2,45%
