 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail Technologies surprend avec une croissance préliminaire de 28% en 2025
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 18:28

Le spécialiste des systèmes de navigation et de la robotique maritime fait mieux que prévu, porté par des livraisons dynamiques en fin d'année et la bonne exécution de programmes stratégiques.

Exail Technologies annonce que les premières estimations de son chiffre d'affaires annuel 2025 font apparaître une croissance d'environ 28%, supérieure à l'objectif communiqué en octobre, qui tablait sur une progression comprise entre 20% et 25%.

Ces données restent préliminaires et n'ont pas encore été auditées par les commissaires aux comptes, pouvant donc faire l'objet d'ajustements ultérieurs. La performance s'explique notamment par des livraisons de systèmes de navigation nettement supérieures aux prévisions, soutenues par une activité restée dynamique jusqu'à la fin décembre.

Le bon déroulement du programme de lutte contre les mines BENL en robotique maritime a également contribué de manière significative au chiffre d'affaires en fin d'exercice.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe confirme viser une croissance de l'EBITDA courant nettement supérieure à celle de l'activité, conformément à ses indications précédentes.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
108,600 EUR Euronext Paris +2,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank