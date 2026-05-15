Exail Technologies se sépare de son activité automation
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 07:43
Spécialisée dans la conception, l'intégration et l'optimisation de lignes d'assemblage, en particulier auprès des grands avionneurs, elle compte 16 collaborateurs et avait généré 13 MEUR de chiffre d'affaires en 2025.
Cette activité présente des synergies limitées avec les activités principales du groupe, et porte des risques spécifiques liés à la nature et à la cyclicité des projets industriels dans l'aéronautique.
Après plusieurs années de contributions négatives aux résultats du groupe, Exail Automation est revenue proche du point d'équilibre en 2025. Dans ce contexte, l'impact de cette cession sur la trésorerie du groupe n'est pas significatif.
Cette cession, présentée en amont aux collaborateurs concernés, a reçu un avis favorable des représentants des salariés. La reprise par le dirigeant actuel garantit la continuité des projets en cours et crée des conditions favorables à son développement.
Cette opération contribue ainsi à améliorer le profil de rentabilité du segment technologies avancées du groupe, tout en permettant à Exail Technologies de concentrer ses ressources sur ses activités les plus stratégiques.
Valeurs associées
|114,7000 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
A lire aussi
-
Les Bourses européennes ont ouvert dans le rouge vendredi, rattrapées par la peur de l'inflation en raison de la hausse des prix du pétrole provoquées par le blocage persistant du détroit d'Ormuz. Vers 7H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris cédait 0,78%, Londres ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en nette baisse vendredi à l'ouverture, le rallye des valeurs technologiques de la veille cédant la place aux craintes inflationnistes, ce qui se traduit par une flambée des rendements obligataires, ... Lire la suite
-
Rachat de SFR: les négociations exclusives avec Bouygues Telecom, Iliad et Orange prolongées jusqu'au 5 juin
Altice France, maison mère de SFR, a prolongé jusqu'au 5 juin la période de négociations exclusives accordée à Bouygues Telecom, Iliad (Free) et Orange pour la cession de son opérateur, ont annoncé vendredi ces entreprises dans un communiqué commun. Devant initialement ... Lire la suite
-
Donald Trump s'est envolé vendredi de Pékin après avoir, selon ses dires, décroché des accords commerciaux "fantastiques" et une offre d'aide chinoise pour débloquer le détroit d'Ormuz lors d'un sommet destiné à contenir les tensions bilatérales et internationales. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|2,15
|+29,52%
|107,5
|+0,85%
|8 037,49
|-0,55%
|138,45
|-8,85%
|45,3
|-1,91%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer