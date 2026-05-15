 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Exail Technologies se sépare de son activité automation
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 07:43

Exail Technologies annonce la cession de son activité automation à son dirigeant actuel, avec une réalisation effective dès le mois de mai 2026, dans l'objectif de simplifier son portefeuille d'activités et d'améliorer la rentabilité du groupe.

Spécialisée dans la conception, l'intégration et l'optimisation de lignes d'assemblage, en particulier auprès des grands avionneurs, elle compte 16 collaborateurs et avait généré 13 MEUR de chiffre d'affaires en 2025.

Cette activité présente des synergies limitées avec les activités principales du groupe, et porte des risques spécifiques liés à la nature et à la cyclicité des projets industriels dans l'aéronautique.

Après plusieurs années de contributions négatives aux résultats du groupe, Exail Automation est revenue proche du point d'équilibre en 2025. Dans ce contexte, l'impact de cette cession sur la trésorerie du groupe n'est pas significatif.

Cette cession, présentée en amont aux collaborateurs concernés, a reçu un avis favorable des représentants des salariés. La reprise par le dirigeant actuel garantit la continuité des projets en cours et crée des conditions favorables à son développement.

Cette opération contribue ainsi à améliorer le profil de rentabilité du segment technologies avancées du groupe, tout en permettant à Exail Technologies de concentrer ses ressources sur ses activités les plus stratégiques.

Valeurs associées

EXAIL TECHNOLOGIES
114,7000 EUR Euronext Paris +0,35%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
INNATE PHARMA
2,15 +29,52%
Pétrole Brent
107,5 +0,85%
CAC 40
8 037,49 -0,55%
SOITEC
138,45 -8,85%
NANOBIOTIX
45,3 -1,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank