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Exail Technologies procède à une annulation d'actions
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 08:22

Exail Technologies annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 380 000 actions auto-détenues, représentant 2,18% de son capital social, une annulation qui prendra effet sous 24 heures.

À l'issue de cette opération, le capital social d'Exail Technologies sera divisé en 17 044 747 actions, et la société détiendra directement 70 396 actions propres (hors contrat de liquidité), représentant environ 0,41% du capital social.

Le groupe spécialisé dans la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique envisage d'affecter environ 6 000 actions au contrat de liquidité, le solde demeurant affecté à l'objectif de croissance externe.

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EXAIL TECHNOLOGIES
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