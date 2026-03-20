Exail Technologies procède à une annulation d'actions
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 08:22
À l'issue de cette opération, le capital social d'Exail Technologies sera divisé en 17 044 747 actions, et la société détiendra directement 70 396 actions propres (hors contrat de liquidité), représentant environ 0,41% du capital social.
Le groupe spécialisé dans la robotique autonome, la navigation, l'aérospatial et la photonique envisage d'affecter environ 6 000 actions au contrat de liquidité, le solde demeurant affecté à l'objectif de croissance externe.
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