Exail Technologies lance une offre complémentaire d'obligations de 150 millions d'euros

Exail Technologies SA EXA.PA :
* LANCEMENT D'UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE D'OBLIGATIONS "ODIRNANE" POUR UN MONTANT NOMINAL DE 150 MILLIONS D'EUROS
* LES TITRES NE SERONT OFFERTS QU'À D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS
* LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL
* LE PRODUIT NET SERA UTILISÉ POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX, Y COMPRIS LE REFINANCEMENT FUTUR DE L'ACQUISITION D'IXBLUE
* LE PRIX D'ÉMISSION DES OBLIGATIONS NOUVELLES SERA ANNONCÉ AU PLUS TARD LE 13 JANVIER 2026
* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS NOUVELLES ET LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS DEVRAIENT AVOIR LIEU LE 20 JANVIER 2026
(Rédaction de Gdansk)
