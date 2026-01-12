 Aller au contenu principal
Exail Technologies lance une offre complémentaire d'obligations de 150 millions d'euros
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:47

Exail Technologies SA EXA.PA :

* LANCEMENT D'UNE OFFRE COMPLÉMENTAIRE D'OBLIGATIONS "ODIRNANE" POUR UN MONTANT NOMINAL DE 150 MILLIONS D'EUROS

* LES TITRES NE SERONT OFFERTS QU'À D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS

* LES TITRES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS À DES INVESTISSEURS DE DÉTAIL

* LE PRODUIT NET SERA UTILISÉ POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX, Y COMPRIS LE REFINANCEMENT FUTUR DE L'ACQUISITION D'IXBLUE

* LE PRIX D'ÉMISSION DES OBLIGATIONS NOUVELLES SERA ANNONCÉ AU PLUS TARD LE 13 JANVIER 2026

* LE RÈGLEMENT-LIVRAISON DES OBLIGATIONS NOUVELLES ET LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS DEVRAIENT AVOIR LIEU LE 20 JANVIER 2026

(Rédaction de Gdansk)

