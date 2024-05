EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Signature d'un partenariat entre Safran et Exail pour un nouvel équipement embarqué de communication

Communiqué de presse

Paris, 29 mai 2024

Exail Technologies annonce aujourd'hui un premier partenariat pour son équipement de communication embarqué de dernière génération, le WIZY-WAP ( Wireless Access Point ). Safran, l'un des leaders mondiaux du secteur aéronautique, a sélectionné cette nouvelle solution d'Exail pour l'intégrer dans son système de connectivité en cabine pour l'aviation commerciale. Il sera intégré à la fois dans les nouveaux aéronefs et pour le rétrofit de la flotte actuelle.

Exail a achevé ce nouveau produit et lancé sa commercialisation au 1 er trimestre 2024. La société a bénéficié d'une subvention France Relance, sécurisée en 2021, pour financer les développements techniques de ce produit. Ce partenariat devrait générer, à terme, un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

