EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats semestriels 2024 : EBITDA courant de 19% et forte amélioration de la génération de trésorerie opérationnelle

Communiqué de presse

Paris, 25 septembre 2024 à 18h

Eléments clés du 1 er semestre 2024

Forte dynamique commerciale : +16% de prise de commandes et contrat de 60 M€ signé en juillet

: +16% de prise de commandes et contrat de 60 M€ signé en juillet Revenus en croissance de +5% et marge d'EBITDA courant de 19%

Forte amélioration du flux trésorerie opérationnelle

Objectif de forte croissance des revenus au troisième trimestre 2024

Perspectives d'un fort niveau d'activité au 2 ème semestre 2024 sur tous les indicateurs

Exail Technologies a réalisé une performance de bon niveau au 1 er semestre 2024 compte tenu de la stabilité annoncée de l'activité Robotique maritime. Les prises de commandes continuent de progresser, avec 16% de croissance. Cette bonne dynamique commerciale se poursuit au second semestre avec, en juillet, la commande la plus importante de l'histoire du groupe en nombre de robots pour 60 M€. Elle acte le changement d'échelle de l'activité qui passe au niveau de production industrielle. L'activité du groupe reste très largement tirée par les exportations, qui représentent près de 90% des commandes de la société [1] .

Le premier semestre est également marqué par un flux de trésorerie généré par l'activité qui s'améliore de +27 millions d'euros par rapport au 1 er semestre 2023.

Compte de résultat du 1 er semestre 2024

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023

retraité [2] Var

M€ Variation

% Carnet de commandes à fin de période 630 614 +16 +3% Chiffre d'affaires 163 154 +8 +5% EBITDA courant [3] 30 33 -3 -9% Marge d'EBITDA courant (%) 19% 22% -3 pts - Résultat d'exploitation 3 17 21 -4 -18% Autres éléments du résultat opérationnel -13 -20 6 -32% Résultat opérationnel 4 1 3 +200% Coût de l'endettement financier net -13 -12 -1 +7% Impôts 4 1 2 n.a Résultat net des activités non poursuivies 0 31 -31 n.a Résultat net consolidé -5 22 -27 n.a

Les comptes consolidés présentés ci-dessous ont été arrêtés par le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 25 septembre 2024. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission. Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.

163 M€ de revenus au 1 er semestre

Exail Technologies a enregistré un chiffre d'affaires de 163 M€ au premier semestre, généré principalement par le segment Navigation & Robotique maritime. La performance est globalement conforme aux attentes du groupe, qui anticipait dès le début d'année une activité plus soutenue au second semestre qu'au premier.

Un communiqué dédié sur le chiffre d'affaires et les commandes du 1 er semestre a été publié le 25 juillet 2024 ( lien vers le communiqué ).

30 M€ d'EBITDA courant

Malgré les perturbations annoncées et observées depuis 9 mois liées notamment à une très forte activité de réponses à appels d'offres, la marge d'EBITDA courant du groupe s'établit à un niveau de 19% au 1 er semestre 2024, en ligne avec les prévisions du groupe. Ces perturbations sont aujourd'hui terminées. Elles n'impacteront pas le deuxième semestre.

Résultat d'exploitation par segment [4]

(en millions d'euros) H1 2024 H1 2023 Var

M€ Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 124,2 117,1 7,1 +6% EBITDA courant 24,0 27,2 -3,2 -12% Marge d'EBITDA courant (%) 19,3% 23,2% - -3,9 pts Résultat d'exploitation 17,3 20,0 -2,7 -14% Technologies avancées Chiffre d'affaires 43,9 41,3 3 +6% EBITDA courant 7,2 7,7 -1 -7% Marge d'EBITDA courant (%) 16,4% 18,7% - -2,3 pts Résultat d'exploitation 4,4 5,5 -1 -20%

Résultat opérationnel

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 13 M€ au 1 er semestre, un niveau stable par rapport à l'an passé. Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 17 M€.

Les autres éléments du résultat opérationnel représentent une charge de 13 M€, quasiment sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 9 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur en application de la norme IFRS 3R (voir le paragraphe dédié à ce sujet dans le rapport semestriel) et 3 M€ liés aux plans en actions d'intéressement et de rétention des collaborateurs.

En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 4 M€, en progression par rapport à l'année dernière.

Coût de l'endettement financier : 13 M€, pour moitié sans effet sur la trésorerie

Le coût de l'endettement financier net comptabilisé est de 13 M€, dont seulement 5,8 M€ de paiement d'intérêts bancaires qui ont généré un décaissement. Cette part est en baisse par rapport à l'an passé de 3% grâce au désendettement et à la variation des taux d'intérêt. Le solde de la charge financière est lié aux obligations détenues par ICG dont les intérêts sont capitalisés et donc sans effet sur la trésorerie.

Génération de trésorerie opérationelle: une nette amélioration de +27 M€

Exail Technologies a généré un flux de trésorerie opérationnelle de 22 M€ au 1 er semestre, soit +27 M€ par rapport à l'an passé, grâce à un bon niveau d'encaissements. Le besoin en fonds de roulement (BFR) a été particulièrement bien contrôlé sur ce premier semestre, contrairement à la saisonnalité traditionnelle du groupe.

Au premier semestre 2023 le groupe avait exceptionnellement bénéficié d'un produit de cession d'activités non stratégiques.

Perspectives

La dynamique commerciale du groupe reste soutenue et témoigne de la bonne santé de nos activités et marchés. Les prises de commandes ont ainsi progressé de +16% au 1 er semestre pour atteindre 162 M€. Une nouvelle commande de drones importante a également été signée au mois de juillet pour 60 M€ à destination des marines belge et néerlandaise. En nombre de robots, cette commande est la plus importante de l'histoire du groupe ( lien vers le communiqué dédié ).

Compte tenu des éléments déjà annoncés et de la tendance observée, Exail Technologies se donne comme objectif une croissance très significative de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes au troisième trimestre. La société confirme sa guidance 2024 avec comme objectifs une augmentation à deux chiffres de ses revenus et une croissance en valeur absolue de l'EBITDA courant.

Prochaines communications financières

23 octobre 2024 : Activité du 3 ème trimestre.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est le nouveau nom du Groupe Gorgé, adopté après la transformation du groupe à la fin de l'année 2022, désormais focalisé sur les activités de sa filiale Exail. Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les hautes technologies dans le domaine de la robotique autonome avec une intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes complexes de drones, de navigation, ainsi que des produits pour l'aérospatial et la photonique. Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays.

Exail technologies est coté sur Euronext Paris Compartiment B (EXA).

www.exail-technologies.com

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : Résultat opérationnel avant « dotations nettes aux amortissements et provisions », « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Résultat d'exploitation : Résultat opérationnel avant « autres éléments du résultat opérationnel » et « quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

Capacité d'autofinancement : Flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

Dette nette ajustée : Dette nette incluant l'autocontrôle, hors dette de loyers IFRS 16.

Retraitements liés à IFRS 3R

La norme IFRS 3R – Regroupements d'entreprises prévoit que l'évaluation à la juste valeur des actifs et passifs acquis doit faire l'objet de modifications rétrospectives comme si les modifications avaient été apportées à la date d'entrée dans le périmètre. Dans le cadre de l'acquisition de IXBLUE SAS, entrée dans le périmètre le 1 er octobre 2022, les évaluations qui avaient été réalisées en 2022 étaient provisoires, elles ont été finalisées en 2023, après l'arrêté des comptes semestriels 2023. Les comptes du premier semestre 2023 ont donc été modifiés pour intégrer la finalisation de ces travaux. L'élément essentiel résultant des travaux d'évaluation est l'identification d'actifs incorporels liés à la technologie et aux relations clients. Les détails des évaluations et des modifications apportées aux comptes semestriels 2023 figurent en annexe du rapport semestriel 2024.

Compte de résultat S1 2024

(en milliers d'euros) S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 162 625 154 259 Production immobilisée 12 450 10 666 Production stockée 13 227 5 697 Autres produits de l'activité 11 599 9 884 Achats consommés et charges externes (93 646) (78 043) Charges de personnel (74 452) (66 860) Impôts et taxes (1 908) (1 764) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (13 377) (12 659) Autres produits et charges d'exploitation 473 (389) RÉsultat d'EXPLOITATION 16 992 20 790 Quote-part dans les résultats des entreprises associées - - Autres éléments du résultat opérationnel (13 188) (19 524) RÉsultat opÉrationnel 3 804 1 266 Intérêts financiers relatifs à la dette brute (13 091) (11 717) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 141 88 Coût de l'endettement financier net (a) (12 949) (11 629) Autres produits financiers (b) 393 187 Autres charges financières (c) (58) (371) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (12 615) (11 813) Impôt sur le résultat 3 661 1 168 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (5 149) (9 378) Résultat net des activités non poursuivies - 31 365 RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (5 149) 21 987 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (3 705) 22 945 RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (1 445) (958) Nombre moyen d'actions 17 008 518 17 066 447

Etat de la situation financière consolidée - Actif

(en milliers d'euros) 30/062024 31/12/2023 [5] Actifs non courants 512 949 514 303 Écarts d'acquisition 145 085 145 085 Autres immobilisations incorporelles 274 254 275 739 Immobilisations corporelles 45 149 44 693 Droits d'utilisation 36 172 36 914 Autres actifs financiers 10 059 9 739 Actifs d'impôt différé 101 90 Autres actifs non courants 2 129 2 043 Actifs courants 340 834 296 295 Stocks nets 86 333 72 913 Créances clients nettes 50 393 63 295 Actifs sur contrats 66 347 75 134 Autres actifs courants 28 697 27 204 Actifs d'impôt exigible 37 552 26 440 Autres actifs financiers courants 5 770 5 772 Trésorerie et autres équivalents 65 741 25 538 Actifs destinés à la vente - - Totaux de l'actif 853 782 810 599

Etat de la situation financière consolidée - Passif

(en milliers d'euros) 30/062024 31/12/2023 [6] Capitaux propres (part du groupe) 127 624 130 441 Intérêts minoritaires 84 121 85 564 Passifs non courants 378 625 369 837 Provisions long terme 6 297 6 433 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 277 738 263 573 Dettes de loyer – part à plus d'un an 31 625 32 110 Passifs d'impôts différés 42 748 46 512 Engagements d'achats de titres de minoritaires 16 494 17 978 Autres passifs non courants 3 723 3 232 Passifs courants 263 411 224 755 Provisions court terme 7 376 7 277 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 74 382 36 015 Dettes de loyer – part à moins d'un an 7 309 7 212 Autres passifs financiers courants 3 506 4 248 Dettes fournisseurs d'exploitation 51 465 58 476 Passifs sur contrats 46 751 39 706 Autres passifs courants 72 457 71 165 Passifs d'impôt exigible 167 655 Passifs destinés à la vente - - Totaux du passif 853 782 810 599

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2024 S1 2023 [7] RÉsultat net des activitÉs poursuivies (5 149) (9 378) Charges et produits calculés 23 460 23 255 Plus et moins-values de cessions (689) 4 610 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 17 621 18 487 Coût de l'endettement financier net 12 949 11 629 Charge d'impôt (3 661) (1 168) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 26 909 28 948 Impôts versés (420) (1 177) Variation du besoin en fonds de roulement (4 070) (32 060) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) 22 420 (4 288) Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (11 140) (10 135) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (5 007) (3 544) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 742 56 Investissements financiers nets des cessions (234) 3 489 Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales 250 27 310 Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (15 390) 17 177 Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés (251) (1) Autres opérations portant sur le capital (2 452) (1 757) Encaissements provenant d'emprunts 59 370 23 352 Remboursements d'emprunts (13 183) (13 348) Remboursements des dettes de loyers (3 768) (3 410) Coût versé de l'endettement financier net (5 784) (5 957) Autres flux de financement (804) (498) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 33 129 (1 620) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) 40 158 11 268 Flux de trésorerie généré par les activités non poursuivies - (7 520) Incidence des variations de taux de change 45 (31) TrÉsorerie à l'ouverture 25 538 58 756 Variation de trésorerie 40 158 11 268 Trésorerie des activités non poursuivies - - TrÉsoRerie à la clôture 65 741 69 993

[1] Estimation y compris les exportations indirectes

[2] Ce compte de résultat a fait l'objet de modifications rétrospectives en application de la norme IFRS 3. Les détails de ces retraitements sont indiqués dans le rapport semestriel.

[3] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs alternatifs de performance

[4] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes, de l'impact de IFRS 16 et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible dans le rapport semestriel 2024.

[5] L'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2023 a été modifié comme expliqué en note 1.3.2. du rapport semestriel

[6] L'état de la situation financière consolidée au 31 décembre 2023 a été modifié comme expliqué en note 1.3.2. du rapport semestriel

[7] La colonne 30 juin 2023 a été retraité en application de la norme IFRS 3R. Voir note 1.3.1. du rapport semestriel.