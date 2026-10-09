EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Résultats du 1er semestre 2026 : forte croissance des revenus, très forte croissance de l'EBITDA courant

Communiqué de presse

Paris, 9 octobre 2026 à 8h

Chiffres clés du 1 er semestre 2026

Les principaux indicateurs présentés ci-dessous ont déjà été publiés dans les communiqués de presse des 23 juillet et 14 septembre 2026.

Des prises de commandes de 228 M€ , en légère hausse hors effet du contrat de 400 M€ en 2025

, en légère hausse hors effet du contrat de 400 M€ en 2025 Croissance organique des revenus de 27% [1]

de 27% [1] Une croissance plus forte de l'EBITDA courant de 43% . La marge d'EBITDA courant atteint 23% au 1 er semestre 2026, en hausse de 3 pts.

. La marge d'EBITDA courant atteint 23% au 1 semestre 2026, en hausse de 3 pts. Une forte augmentation du besoin en fonds de roulement de 68 M€ au 1 er semestre, traditionnellement moins favorable, avec une tendance qui s'inverse nettement au 2 ème semestre, notamment grâce à l'encaissement d'une facture de 117 M€ en octobre.

traditionnellement moins favorable, avec une tendance qui s'inverse nettement au 2 semestre, notamment grâce à 254 M€ de levée de fonds sous forme d'ODIRNANE, en complément des 300 M€ émis en 2025.

Ce communiqué présente désormais les états financiers, intégrant les retraitements de nature comptable détaillés ci-après.

Exail Technologies a réalisé un très bon 1 er semestre 2026, porté par la montée en puissance des programmes de robotique maritime, la forte demande pour les systèmes de navigation et l'accélération des activités photoniques. Cette dynamique d'activité s'accompagne d'une nette amélioration de la profitabilité dans les deux segments du groupe, grâce à l'accroissement des volumes et aux efforts industriels engagés au cours des dernières années. Ces tendances se poursuivent dans un contexte marqué par l'augmentation des besoins de souveraineté, de sécurisation des opérations maritimes et de navigation résiliente.

L'élément marquant depuis la clôture du semestre est l'annonce du projet de rapprochement avec Thales, prévoyant l'acquisition de la participation de la famille Gorgé, dont la réalisation est toujours attendue d'ici au troisième trimestre 2027, puis le lancement d'une offre publique obligatoire.

A la suite de l'annonce en juillet 2026 du projet de rapprochement entre Exail Technologies et Thales, une revue approfondie des dispositions contractuelles conclues en 2022 dans le cadre de l'acquisition d'iXblue a été menée afin d'étudier les incidences d'un changement de contrôle qui, à l'époque, n'était pas envisagé. Ces travaux concernent les instruments détenus par ICG ainsi que certains instruments détenus par les salariés, dirigeants et mandataires sociaux. Ils ont conduit à retraiter rétrospectivement les comptes, conformément à IAS 8, et à la comptabilisation de charges financières et de charges liées aux paiements en actions.

Ces corrections n'ont aucune incidence sur l'EBITDA courant, le résultat d'exploitation ni les flux de trésorerie et ne modifient pas les termes du projet d'acquisition par Thales. Le détail des retraitements et les comptes retraités des périodes comparatives figurent en annexe au présent communiqué.

Compte de résultat du 1 er semestre 2026

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 [2] Var

M€ Variation

% Prises de commandes 228 612 -384 -63% Carnet de commandes à fin de période 1 024 1 100 -76 -7% Chiffre d'affaires 275 220 +54 +25%

+27% organique 1 EBITDA courant [3] 63 44 +19 +43% Marge d'EBITDA courant (%) 23% 20% +3 pts +3 pts Résultat d'exploitation 3 46 29 +17 +61% Autres éléments du résultat opérationnel -69 -59 -10 +17% Résultat opérationnel -23 -31 +8 -25% Coût de l'endettement financier net -7 -12 +5 -40% Autres charges et produits financiers -62 -123 +61 -49% Impôts 6 1 +4 n.a. Résultat net des activités non poursuivies 0 0 0 n.a Résultat net consolidé -87 -164 +77 n.a

Les comptes consolidés semestriels présentés ci-dessus ont été arrêtés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 8 octobre 2026. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes, en cours de finalisation. Leur rapport sera publié prochainement au sein du rapport financier semestriel. Les états financiers sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Prises de commandes : 228 M€

Les prises de commandes du 1 er semestre 2026 s'établissent à 228 M€. Leur comparaison avec le 1er semestre 2025 est affectée par la signature, en février 2025, d'un contrat majeur d'environ 400 M€ dans le domaine de la lutte contre les mines. Hors cet élément, l'activité commerciale demeure soutenue, portée notamment par la forte progression des commandes de systèmes de navigation, en croissance de plus de 40% au 1 er semestre 2026, et des activités photoniques, en hausse de près de 70%.

Des informations plus détaillées sur les prises de commandes du semestre sont disponibles dans le communiqué publié le 23 juillet 2026 sur l'activité et le chiffre d'affaires du 1 er semestre ( lien ).

275 M€ de revenus, en croissance organique de 27%

Exail Technologies a généré un chiffre d'affaires de 275 M€ au 1 er semestre 2026, en progression de 25% et de 27% à périmètre comparable. Cette croissance est principalement portée par le segment Navigation & Robotique maritime, dont les revenus progressent de +33%, grâce à la montée en puissance des principaux programmes de robotique et à l'augmentation des capacités de production de systèmes de navigation.

Le segment Technologies avancées affiche une croissance organique de +12%. La croissance des activités photoniques compense notamment l'évolution plus modérée des autres activités du segment.

Une présentation détaillée de l'évolution des revenus par activité figure dans le communiqué publié le 23 juillet 2026 relatif à l'activité du 2 ème trimestre 2026.

63 M€ d'EBITDA courant, en hausse de 43%

La profitabilité du groupe s'est fortement améliorée au 1 er semestre 2026. L'EBITDA courant atteint 63 M€, en progression de 43%, soit une croissance nettement supérieure à celle des revenus. La marge d'EBITDA courant s'établit ainsi à 22,9%, en hausse de 3 points par rapport au 1 er semestre 2025.

EBITDA courant et résultat d'exploitation par segment [4]

(en millions d'euros) S1 2026 S1 2025 Var

M€ Variation

% Navigation

& Robotique maritime Chiffre d'affaires 226 171 56 +33% EBITDA courant 3 55 37 18 +49% Marge d'EBITDA courant (%) 24% 22% - +3 pts Résultat d'exploitation 3 45 28 17 +59% Technologies avancées Chiffre d'affaires 58 56 2 +4%

+12% org. EBITDA courant 3 15 8 7 +89% Marge d'EBITDA courant (%) 25% 14% - +11 pts Résultat d'exploitation 3 12 5 6 +121%

L'amélioration de la profitabilité provient des deux segments du groupe. Le segment Navigation & Robotique maritime génère un EBITDA courant de 55 M€, en hausse de +49%. Sa marge d'EBITDA courant atteint 24%, contre 22% au 1 er semestre 2025. Cette progression s'explique par l'accroissement des volumes dans les deux principales activités du segment. En robotique maritime, la montée en puissance des programmes en cours permet d'améliorer progressivement l'absorption des coûts de production. Dans les systèmes de navigation, la forte hausse des volumes produits et livrés contribue également à l'amélioration de la profitabilité.

Le segment Technologies avancées enregistre une très forte amélioration de ses résultats. Son EBITDA courant atteint 15 M€, contre 8 M€ au 1 er semestre 2025, et sa marge progresse de 14% à 25%. Cette évolution est portée par :

la forte croissance des activités photoniques, en accélération depuis plusieurs trimestres ;

une base de comparaison favorable, le 1 er semestre 2025 ayant été affecté par des perturbations liées au déménagement d'une partie de ces activités vers un nouveau site ;

semestre 2025 ayant été affecté par des perturbations liées au déménagement d'une partie de ces activités vers un nouveau site ; la cession de l'activité Automation, réalisée fin avril 2026, qui contribue également à l'amélioration du profil de rentabilité du segment.

Résultat d'exploitation : 46 M€, en hausse de 61%

Les dotations aux amortissements et provisions représentent 17 M€ au 1 er semestre 2026 (contre 15 M€ au 1 er semestre 2025), soit un niveau proportionnellement stable par rapport aux années précédentes. Les amortissements concernent principalement les immobilisations incorporelles et corporelles, pour environ 6 M€ chacune, ainsi que les droits d'utilisation des actifs loués, à hauteur de 4,5 M€. Les provisions sont faibles et représentent 0,4 M€ au 1 er semestre.

Le résultat d'exploitation s'établit ainsi à 46 M€, en progression de 61%.

Résultat opérationnel

Les autres éléments entre le résultat d'exploitation et le résultat opérationnel représentent une charge totale de 69 M€, essentiellement sans impact sur la trésorerie. Ils comprennent notamment 57 M€ de charges liées aux plans de rémunération et de rétention en actions, 9 M€ d'amortissements d'actifs reconnus à la juste valeur dans le cadre des acquisitions et 1,7 M€ liés à la déconsolidation de l'activité Automation.

L'évolution notable des paiements en actions est liée aux plans d'attribution gratuite d'actions mis en place au second semestre 2025 (qui ne contribuaient donc pas au premier semestre 2025), à la revalorisation des provisions pour forfait social, ainsi qu'aux retraitements comptables relatifs aux actions attribuées aux salariés d'Exail SAS et d'Exail Holding (qui ne créent aucun droit contractuel ni aucun engagement juridique nouveau mais modifient leur traduction comptable).

En conséquence, le résultat opérationnel du Groupe s'établit à -23 M€.

Coût de l'endettement financier net : 7 M€

Le coût de l'endettement financier net comptabilisé s'établit à 7 M€, contre 12 M€ au 1 er semestre 2025. Les intérêts et charges assimilés représentent 12 M€, dont 6,9 M€ d'intérêts capitalisés au titre des obligations détenues par ICG, sans effet sur la trésorerie au cours de la période.

Le groupe a parallèlement bénéficié de 5,9 M€ de produits financiers générés par le placement de sa trésorerie, dont 4,8 M€ provenant des liquidités issues des émissions d'ODIRNANE. En trésorerie, les intérêts encaissés ont ainsi été légèrement supérieurs aux intérêts décaissés sur le semestre.

Les autres charges financières s'élèvent à 63 M€ au premier semestre 2026, contre 123 M€ au premier semestre 2025 retraité. Elles comprennent principalement les variations de valeur de l'engagement envers ICG et des engagements liés aux actions attribuées aux salariés d'Exail SAS comptabilisés à la suite des retraitements comptables décrits ci-après. Ces charges sont sans incidence sur la trésorerie de la période. Ces retraitements sont expliqués dans les états financiers consolidés condensés en annexe du présent communiqué.

Au global, le résultat net consolidé s'établit à -87 M€.

Une génération de trésorerie traditionnellement moins favorable au 1 er semestre

Exail Technologies a généré une capacité d'autofinancement de 38 M€, relativement stable par rapport au 1 er semestre 2025. Le besoin en fonds de roulement a augmenté de 68 M€ sur le semestre. Le 1 er semestre est traditionnellement moins favorable en matière de besoin en fonds de roulement en raison du calendrier de facturation et d'encaissement des contrats. Cette tendance s'inverse au 2 ème semestre, qui bénéficie déjà de l'encaissement d'une facture de 117 M€ en octobre.

Les capex représentent 25 M€ au 1 er semestre 2026, contre 14 M€ au 1 er semestre 2025. Cette hausse s'explique essentiellement par les investissements liés à la montée en capacité de production du groupe, en particulier dans les systèmes de navigation et les activités photoniques dans un contexte commercial très porteur.

Bilan : renforcement de la trésorerie et retraitements comptables

Emission complémentaire d'ODIRNANE en janvier 2026

Exail Technologies a réalisé en janvier 2026 une émission complémentaire de 200 M€ de nominal d'ODIRNANE, assimilée à la souche de 300 M€ émise en 2025. Les nouvelles obligations ont été émises à 127% de leur valeur nominale, permettant à la société d'encaisser un montant net de 254 M€.

Cette opération porte à plus de 550 M€ le montant comptabilisé en fonds propres au titre des ODIRNANE et renforce significativement la capacité financière du groupe.

Une trésorerie disponible en hausse

Exail Technologies dispose de 503 M€ de trésorerie disponible à fin juin 2026. Le groupe dispose par ailleurs de 91 M€ placés sur un compte séquestre dédié au paiement des coupons des ODIRNANE.

L'endettement financier brut s'établit à 356 M€, y compris les obligations ICG (125 millions) dont les intérêts sont capitalisés et qui ne génèrent pas de décaissement avant leur remboursement.

La trésorerie nette du groupe atteint ainsi 148 M€ à fin juin 2026. En incluant le compte séquestre, la trésorerie nette ajustée s'élève à 239 M€.

Retraitements comptables

Dans le contexte de l'annonce, en juillet 2026, du projet de rapprochement entre EXAIL TECHNOLOGIES et THALES (voir note 12.3 du rapport financier semestriel), des travaux approfondis ont été menés sur les conséquences du changement de contrôle à venir. Le traitement comptable de la documentation contractuelle conclue dans le cadre de l'acquisition d'IXBLUE en 2022, concernant les instruments détenus par ICG et les salariés, a été réexaminé. Ces travaux ont conduit à corriger rétrospectivement les comptes conformément à IAS 8. Des informations détaillées sont données en annexe du présent communiqué. Ces retraitements conduisent à la constatation au 30 juin 2026 d'un passif de 329 M€ au titre des financements apportés par ICG (296 M€ au 1 er janvier 2026) et de 126 M€ au titre des plans de rémunération en actions (75 M€ au 1 er janvier 2026). Les variations de valeur de ces passifs sont constatées, pour l'essentiel (62 M€), en charges financières. Ces retraitements constituent une modification de la traduction comptable de certains instruments détenus par ICG et les salariés. Ils ne reflètent en aucun cas la valorisation de ces instruments dans le cadre du projet d'acquisition par Thales annoncé en juillet 2026 et ne constituent pas un engagement de la société, de Thales ou de leurs affiliés respectifs quant à la valorisation de ces instruments. Ils ne modifient en aucun cas les termes du projet d'acquisition par Thales tels qu'annoncés.

Ces retraitements ont par ailleurs un impact très limité sur le calcul des covenants financiers d'Exail Holding, compte tenu des définitions contractuelles des agrégats utilisés pour leur calcul.

Des tableaux de passage présentant les retraitements sont disponibles en annexe du présent communiqué.

Projet de rapprochement avec Thales

Le 6 juillet 2026, Thales et Exail Technologies ont annoncé la signature d'un accord engageant avec la famille Gorgé en vue de l'acquisition de sa participation de 35,51% dans Exail Technologies, au prix de 134 € par action. La réalisation de cette première étape est prévue d'ici au 3 ème trimestre 2027. Elle reste soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et de concurrence usuelles.

À l'issue de cette acquisition, Thales déposera une offre publique obligatoire portant sur l'ensemble des actions et des ODIRNANE d'Exail Technologies. Le 30 juillet 2026, Thales et Exail Technologies ont signé un accord de rapprochement définissant les modalités de cette opération.

Le Conseil d'administration d'Exail Technologies a accueilli unanimement et favorablement ce projet de rapprochement. Le Conseil d'administration sera chargé d'émettre un avis motivé après examen de l'attestation d'équité qui sera émise par le cabinet Ledouble dans le cadre de l'offre.

Perspectives

Exail Technologies évolue dans des marchés durablement porteurs, soutenus par des besoins croissants en matière de souveraineté, de robotisation des opérations maritimes et de navigation résiliente. Le groupe bénéficie d'un positionnement technologique reconnu dans les systèmes de drones maritimes, les solutions de navigation inertielle à haute performance et les technologies photoniques.

L'activité commerciale demeure soutenue dans l'ensemble des métiers. Dans la lutte contre les mines, plusieurs programmes d'ampleur restent en cours d'évaluation, à la fois pour de nouveaux clients et pour des besoins complémentaires de marines déjà équipées. Le groupe poursuit également son développement dans les autres applications de robotique maritime, notamment avec ses drones de surface DriX.

Dans les systèmes de navigation, la croissance de la demande se poursuit dans les applications navales, terrestres, spatiales et civiles. Le groupe continue d'augmenter ses capacités industrielles pour accompagner cette dynamique. Les activités photoniques bénéficient également d'une forte progression de leurs prises de commandes et d'un élargissement de leur base de clients.

Fort d'un carnet de commandes supérieur à 1 Md€ et d'un portefeuille d'opportunités commerciales important, Exail Technologies dispose d'une bonne visibilité pour poursuivre sa trajectoire de croissance au cours des prochains exercices.

Objectifs 2026

Après une croissance organique des revenus de 27% et une progression de l'EBITDA courant de 43% au 1 er semestre, Exail Technologies confirme ses objectifs pour l'exercice 2026 : une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une croissance de l'EBITDA courant supérieure à celle des revenus.

Prochaine communication financière

14 octobre 2026 : activité du 3 ème trimestre 2026

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie des indices SBF 120, Euronext Tech Leaders et MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts Relations investisseurs

Hugo Soussan

Tel. +33 (0)1 44 77 94 86

h.soussan@ exail-technologies.com



Anne-Pauline Petureaux

Tel. +33 (0)1 53 67 36 72

apetureaux@actus.fr Relations médias

Manon Clairet

Tél. +33 (0)1 53 67 36 73

mclairet@actus.fr

ANNEXES

Définition des indicateurs alternatifs de performance

EBITDA courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel. Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel. Capacité d'autofinancement : flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts.

flux de trésorerie généré par l'activité avant variation du besoin en fonds de roulement et après neutralisation du coût de l'endettement financier net et des impôts. Dette nette : dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16.

: dettes financières diminuées des liquidités, hors dette de loyers IFRS 16. Trésorerie nette : trésorerie et équivalents de trésorerie, diminués des concours bancaires courants et de l'endettement financier hors concours bancaires courants, hors dettes de loyers IFRS 16.

trésorerie et équivalents de trésorerie, diminués des concours bancaires courants et de l'endettement financier hors concours bancaires courants, hors dettes de loyers IFRS 16. Trésorerie nette ajustée : trésorerie nette augmentée du compte séquestre incluant les intérêts courus.

Retraitement des informations financières des exercices antérieurs

A la suite de l'annonce, en juillet 2026, du projet de rapprochement entre EXAIL TECHNOLOGIES et THALES, le Groupe a réexaminé les traitements comptables appliqués depuis 2022 à certaines clauses contractuelles relatives aux mécanismes de règlement des instruments détenus par ICG, les managers et les salariés. Ce réexamen a mis en évidence une appréciation incorrecte, à l'origine, de l'existence et de la nature des obligations de règlement en trésorerie résultant de ces clauses. Les traitements concernés ont en conséquence été corrigés rétrospectivement, conformément à IAS 8. Les instruments et mécanismes de règlement concernés étaient détaillés dans les états financiers antérieurement publiés en notes 2.2.2, 5.4 et 8.2 ; la correction porte sur les traitements comptables appliqués à ces instruments et mécanismes selon les normes comptables IFRS.

Ces retraitements conduisent principalement à reconnaître rétrospectivement des passifs qui n'avaient pas été comptabilisés comme tels ou qui avaient été sous-évalués au titre des droits accordés à ICG et aux salariés. Ils se traduisent par une diminution des capitaux propres et, selon les instruments concernés, par la comptabilisation de charges supplémentaires au titre des paiements fondés sur des actions et de variations de valeur en résultat financier. Les informations comparatives présentées dans les présents états financiers ont été retraitées en conséquence ; ces corrections n'ont aucune incidence sur la trésorerie historique du Groupe ni sur les principaux indicateurs communiqués, mais modifient la présentation de son bilan et de ses résultats antérieurs.

1/ ICG a apporté en 2022 des financements à EXAIL HOLDING sous forme d'obligations (81,3 millions d'euros) et sous forme d'actions de préférence (ADP T, 149,7 millions d'euros), bénéficiant d'un droit à ADP PV. Le traitement comptable retenu en 2022 pour les ADP a été réexaminé.

L'analyse retenue depuis 2022 était qu'ICG ne pouvait, dans aucun scénario vraisemblable, exiger un paiement de la part du Groupe. Un article du pacte d'associés prévoit néanmoins qu'en cas d'amortissement des obligations ICG à leur échéance (2030) ou d'amortissement anticipé résultant d'un changement de contrôle, EXAIL TECHNOLOGIES bénéficierait d'une promesse de vente consentie par ICG (i.e. un call à la main d'EXAIL TECHNOLOGIES) et qu'à défaut d'exercice de ce call par EXAIL TECHNOLOGIES, ICG pourrait lancer un processus de cession totale d'EXAIL HOLDING, disposerait de droits de gouvernance additionnels et aurait droit au paiement de dividendes majorés. A défaut de paiement de ces dividendes majorés, ICG bénéficierait alors d'une promesse d'achat ( put ). Compte tenu de ce dispositif et du caractère conditionnel du put , il avait été considéré que celui-ci ne pouvait naître que dans une situation théorique jugée improbable et à la suite de décisions volontaires d'EXAIL TECHNOLOGIES. Aucun passif n'avait donc été comptabilisé à ce titre.

Selon l'analyse désormais retenue au regard de la norme IAS 32, l'existence des droits accordés dans l'article du pacte d'associés prime sur la faible probabilité présumée de voir ces droits exercés. En conclusion de cette analyse, un passif égal au plus faible du dividende majoré et de la juste valeur des titres de capital détenus par ICG aurait dû être constaté car à défaut de recevoir ce dividende, ICG pourrait exercer son put . Le montant théorique du dividende majoré à chaque date de clôture a donc été rétrospectivement comparé à la valeur des titres ICG, déterminée en fonction des clauses contractuelles et d'évaluations fondées sur le cours de bourse d'EXAIL TECHNOLOGIES, et le plus faible de ces deux montants a été comptabilisé au passif du bilan (en dette non courante sur la ligne « Engagements envers des actionnaires minoritaires de filiales »). Les variations de ce passif entre deux clôtures sont comptabilisées en résultat financier.

L'engagement a été évalué à 296 millions d'euros à fin décembre 2025 et 329 millions d'euros à fin juin 2026, la variation de valeur du semestre est inscrite en résultat financier. L'engagement désormais comptabilisé représente, en cas d'amortissement des obligations ICG à leur échéance ou à l'occasion d'un changement de contrôle, le montant qu'EXAIL TECHNOLOGIES pourrait choisir de régler pour ne pas être tenue de racheter l'ensemble des titres détenus par ICG ; il ne représente ni la valeur des titres détenus par ICG ni le montant que la Société paierait si elle choisissait de racheter ces titres.

2/ Plans de rémunérations en actions

2A- EXAIL SAS (alors dénommée IXBLUE) avait mis en place entre 2018 et 2021 des plans d'attribution gratuite d'actions et d'options d'achat d'actions, avant son acquisition par le Groupe.

Lors de l'acquisition en 2022, ces plans ont été maintenus et complétés par des mécanismes de règlement conclus avec les bénéficiaires, prévoyant notamment des engagements de rachat par EXAIL HOLDING. Historiquement, les plans avaient été comptabilisés séparément comme des plans réglés en instruments de capitaux propres ( equity settled ), tandis que les engagements de règlement relatifs aux actions définitivement acquises avaient été comptabilisés comme des passifs en application d'IAS 32.

Le réexamen a conduit à considérer que les accords de 2022 constituaient des modifications des plans existants et devaient être analysés avec ceux-ci comme un dispositif unique relevant d'IFRS 2. Pris dans son ensemble ce dispositif doit être considéré comme un plan réglé en trésorerie ( cash-settled ) : un passif évalué à la juste valeur des instruments à chaque clôture aurait dû être comptabilisé, en contrepartie d'une charge. La charge correspondant aux services rendus par les salariés est comptabilisée en résultat opérationnel sur la période révisée d'acquisition des droits. Après l'acquisition des droits, les variations de valeur du passif sont comptabilisées en résultat financier.

Evalué sur la base du cours de bourse d'EXAIL TECHNOLOGIES, le passif s'établit à 75,4 millions d'euros au 31 décembre 2025, contre 38,1 millions d'euros initialement comptabilisés, puis à 126,2 millions d'euros au 30 juin 2026. Ces montants tiennent compte d'un étalement comptable sur la période d'acquisition des droits, dont une partie reste en cours. En conséquence, le passif comptabilisé ne correspond pas à la valeur totale des actions qui pourrait être retenue lors d'un futur changement de contrôle. Il est présenté au bilan dans les dettes envers le personnel.

2B- EXAIL HOLDING a mis en place plusieurs plans d'attribution gratuite d'actions au bénéfice de managers et de salariés du Groupe de 2022 à 2025.

Les bénéficiaires des plans EXAIL HOLDING ne disposent pas d'une option leur permettant d'exiger du Groupe le rachat de leurs titres. Ces plans avaient initialement été comptabilisés comme des plans réglés en instruments de capitaux propres ( equity-settled ).

Il apparaît aujourd'hui que ce traitement n'était pas cohérent avec le scénario de règlement considéré comme le plus probable. Jusqu'au 30 juin 2025 inclus, le scénario le plus probable était un refinancement d'ICG par le Groupe, dans lequel le Groupe aurait lui-même assuré le règlement des salariés en rachetant leurs titres. Les plans auraient donc dû être comptabilisés comme des plans réglés en trésorerie ( cash-settled ) : un passif évalué à la juste valeur des instruments à chaque clôture aurait dû être comptabilisé (au 30 juin 2025 pour 58,1 millions d'euros), en contrepartie d'une charge. À la fin de l'exercice 2025, la cession du Groupe est devenue une option probable. Dans ce scénario, les salariés céderaient leurs titres à l'acquéreur dans le cadre de leurs droits de sortie conjointe, sans règlement par le Groupe. Les plans sont donc classés en equity-settled à compter de cette date, avec une charge comptabilisée en résultat opérationnel sur la période révisée d'acquisition des droits.

Au 30 juin 2026, les actions sont comptabilisées à leur juste valeur à la date d'attribution, avec une contrepartie en capitaux propres, en tenant compte de la seule période d'acquisition écoulée à date. La charge cumulée de 25,1 millions d'euros (12,7 millions d'euros au 31 décembre 2025) ne figure donc pas parmi les dettes du Groupe et ne correspond pas à la juste valeur des actions qui pourrait être retenue en cas de changement de contrôle.

L'ensemble des sujets portent donc sur la méthode de valorisation et de comptabilisation d'instruments détenus de longue date par des minoritaires (ICG et les salariés), ils sont illustrés dans les tableaux de passage ci-après.

Compte de résultat S1 2026

(en milliers d'euros) S1 2026 S1 2025 [5] Chiffre d'affaires 274 748 220 305 Production immobilisée 14 751 10 488 Production stockée 10 202 4 607 Autres produits de l'activité 13 277 13 625 Achats consommés et charges externes (143 635) (116 674) Charges de personnel (104 122) (87 765) Paiements en actions (56 741) (47 722) Impôts et taxes (2 878) (2 195) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (16 881) (15 359) Dotations aux amortissements d'incorporels à la juste valeur (9 150) (9 150) Autres produits et charges d'exploitation 526 1 507 Autres éléments du résultat opérationnel (3 246) (2 423) RÉsultat opÉrationnel (23 150) (30 756) Intérêts financiers relatifs à la dette brute (12 816) (11 891) Produits financiers relatifs à la trésorerie et équivalents 5 861 252 Coût de l'endettement financier net (a) (6 955) (11 639) Autres produits financiers (b) 600 375 Autres charges financières (c) (62 886) (123 461) Charges et produits financiers (d=a+b+c) (69 241) (134 725) Impôt sur le résultat 5 549 1 497 RÉsultat après impôts des activitÉs poursuivies (86 842) (163 984) Résultat net des activités non poursuivies - - RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE (86 842) (163 984) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES DE LA MERE (84 683) (164 064) RESULTAT ATTRIBUABLE AUX PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE (2 158) 80 Nombre moyen d'actions en circulation 16 970 710 16 966 087

Etat de la situation financière consolidée - Actif

(en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 [6] 01/01/2025 4 Actifs non courants 613 282 575 756 516 427 Écarts d'acquisition 142 832 143 276 143 276 Autres immobilisations incorporelles 259 448 263 196 271 005 Immobilisations corporelles 61 628 54 179 50 753 Droits d'utilisation 42 256 40 951 38 125 Autres actifs financiers 103 867 72 991 11 391 Actifs d'impôt différé 243 154 134 Autres actifs non courants 3 008 1 009 1 744 Actifs courants 1 046 412 694 593 312 714 Stocks nets 90 535 80 308 78 820 Créances clients nettes 190 846 60 907 64 285 Actifs sur contrats 185 959 160 799 63 151 Autres actifs courants 46 206 39 345 30 914 Actifs d'impôt exigible 28 295 23 054 22 471 Autres actifs financiers courants 1 286 1 750 2 796 Trésorerie et autres équivalents 503 287 328 430 50 277 Actifs destinés à la vente - - - Totaux de l'actif 1 659 695 1 270 349 829 141

Etat de la situation financière consolidée - Passif

(en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 [7] 01/01/2025 5 Capitaux propres (part du Groupe) 337 859 169 123 (43 801) Capital [8] 17 045 17 425 17 425 Primes liées au capital 8 6 859 12 171 12 171 Obligations à durée indéterminée 552 043 298 784 - Réserves et résultat consolidés [9] (238 088) (159 257) (73 397) INTERETS ATTRIBUABLES AUX PARTICIPATIONS

NE DONNANT PAS LE CONTROLE (3 742) (1 682) 423 TOTAUX DES CAPITAUX PROPRES 334 117 167 441 (43 378) Passifs non courants 798 429 712 842 617 116 Provisions long terme 7 009 6 811 6 402 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 267 744 261 862 269 173 Dettes de loyer – part à plus d'un an 36 875 34 369 32 422 Passifs d'impôts différés 27 871 34 154 36 934 Engagements envers des actionnaires minoritaires de filiales 331 449 298 914 242 831 Dettes envers le personnel IFRS 2 – avantages non courants 124 380 73 304 25 690 Autres passifs non courants 3 101 3 429 3 659 Passifs courants 527 147 390 064 255 409 Provisions court terme 9 065 9 247 7 720 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 87 931 63 481 39 024 Dettes de loyer – part à moins d'un an 9 261 8 517 8 075 Autres passifs financiers courants 2 371 1 344 2 927 Dettes envers le personnel IFRS 2 – avantages courants 1 835 2 140 4 814 Dettes fournisseurs d'exploitation 86 965 68 449 49 292 Passifs sur contrats 193 376 139 203 61 418 Autres passifs courants 136 069 97 407 81 932 Passifs d'impôt exigible 274 277 208 Passifs destinés à la vente - - - Totaux du passif 1 659 695 1 270 349 829 141

Tableau de flux de trésorerie

(en milliers d'euros) S1 2026 S1 2025 [10] RÉsultat net des activitÉs poursuivies (86 842) (163 984) Charges et produits calculés 122 281 193 773 Plus et moins-values de cessions 1 586 (236) CapacitÉ D'AUTOFINANCEMENT ( avant neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 37 026 29 553 Charge concernant l'endettement financier net 6 955 11 639 Charge d'impôt (5 549) (1 497) CapacitÉ d'autofinancement (après neutralisation du cout de l'endettement financier net et des impôts) 38 431 39 695 Impôts versés (679) (264) Variation du besoin en fonds de roulement (67 520) (14 419) Flux net de trÉsorerie gÉnÉrÉ par l'activitÉ (a) (29 767) 25 012 Opérations d'investissement Décaissement/acquisition d'immobilisations incorporelles (11 235) (8 681) Décaissement/acquisition d'immobilisations corporelles (13 614) (5 762) Encaissement/cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 123 511 Investissements financiers nets des cessions (30 499) 180 Trésorerie nette/acquisitions et cessions de filiales (864) (399) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations d'investissement (B) (56 088) (14 151) Opérations de financement Augmentations de capital ou apports - - Dividendes versés - - Acquisitions et cessions d'actions d'autocontrôle (395) 193 Acquisitions de titres de filiales d'EXAIL TECHNOLOGIES (521) (1 829) Emissions d'obligations à durée indéterminée (ODIRNANE) 253 723 - Coupons versés au titre des ODIRNANE (10 000) - Encaissements provenant d'emprunts 40 014 8 Remboursements d'emprunts (17 806) (17 792) Remboursements des dettes de loyers (4 606) (4 651) Coût versé / reçu de l'endettement financier net 899 (4 868) Autres flux de financement (691) (745) Flux net de trÉsorerie liÉ aux opÉrations de financement (C) 260 618 (29 683) Flux de trÉsorerie gÉnÉrÉ par les activitÉs poursuivies (D= A+B+C) 174 760 (18 821) Incidence des variations de taux de change 95 (162) TrÉsorerie à l'ouverture 328 411 50 236 Variation de trésorerie 174 760 (18 821) Trésorerie des activités non poursuivies - - TrÉsoRerie à la clôture 503 268 31 253

Information sectorielle – 1 er semestre 2026

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 1 073 947 Carnet de commandes fin de période - - - - - 1 024 443 Chiffre d'affaires 226 444 57 785 487 - (9 968) 274 748 EBITDA courant 55 038 14 575 (1 736) 4 873 (9 882) 62 868 % du chiffre d'affaires 24,3% 25,2% n/a n/a n/a 22,9% Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (9 682) (2 726) (20) (4 455) - (16 882) Résultat d'exploitation 45 358 11 849 (1 756) 419 (9 882) 45 987 % du chiffre d'affaires 20,0% 20,5% n/a n/a n/a 16,7% Déconsolidation d'EXAIL AUTOMATION (1 700) (1 700) Autres 113 - (1 660) - - (1 573) Totaux des autres éléments opérationnels 113 (1 700) (1 660) - - (3 246) Paiements en actions - - - (56 741) - (56 741) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (8 050) (1 100) - - - (9 150) Résultat opérationnel 37 421 9 049 (3 416) (56 322) (9 882) (23 150) % du chiffre d'affaires 16,5% 15,7% n/a n/a n/a (8,4)%

Information sectorielle – 1 er semestre 2025 retraité

(en milliers d'euros) Navigation et robotique maritime Technologies avancées Structure IFRS 16

et IFRS 2 Elim. Consolidé Carnet de commandes début de période - - - - - 708 392 Carnet de commandes fin de période - - - - - 1 100 319 Chiffre d'affaires 170 582 55 549 532 - (6 358) 220 305 EBITDA courant 36 923 7 719 (748) 4 939 (4 935) 43 898 % du chiffre d'affaires 21,6% 13,9% n/a n/a n/a 19,9% Dotations aux amort. et prov. nettes des reprises (8 435) (2 369) (19) (4 536) - (15 359) Résultat d'exploitation 28 487 5 350 (767) 403 (4 935) 28 540 % du chiffre d'affaires 16,7% 9,6% n/a n/a n/a 13,3% Coûts de restructurations - (1 846) - - - (1 846) Autres - - (577) - - (577) Totaux des autres éléments opérationnels - (1 846) (577) - - (2 423) Paiements en actions - - - (47 722) - (47 722) Amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur lors des acquisitions (8 050) (1 100) - - - (9 150) Résultat opérationnel 20 437 2 404 (1 344) (47 319) (4 935) (30 756) % du chiffre d'affaires 12,0% 4,3% n/a n/a n/a (14,0)%

Tableaux de passage des informations historiques, compte de résultat au 30 juin 2025 et bilan au 31 décembre 2025 (des tableaux plus complets seront disponibles dans le Rapport financier semestriel)

(en milliers d'euros) 30/06/2025

publié Corrections au titre du réexamen des clauses contractuelles 30/06/2025

retraité Opérations de financement ICG Plans de rémunérations en actions Chiffre d'affaires 220 305 - - 220 305 Production immobilisée 10 488 - - 10 488 Production stockée 4 607 - - 4 607 Autres produits de l'activité 13 625 - - 13 625 Achats consommés et charges externes (116 674) - - (116 674) Charges de personnel (87 765) - - (87 765) Paiements en actions (2 807) - (44 915) (47 722) Impôts et taxes (2 195) - - (2 195) Dotations aux amortissements et aux provisions nettes des reprises (15 359) - - (15 359) Dotations aux amortissements des incorporels reconnus à la juste valeur (9 150) - - (9 150) Autres produits et charges d'exploitation 1 507 - - 1 507 Autres éléments du résultat opérationnel (2 423) - - (2 423) Résultat opérationnel 14 159 - (44 915) (30 756) Coût de l'endettement financier net (A) (11 639) - - (11 639) Autres produits financiers (B) 375 - - 375 Autres charges financières (C) (806) (26 374) (96 281) (123 461) Charges et produits financiers (D = A + B + C) (12 070) (26 374) (96 281) (134 725) Impôt sur le résultat 582 - 915 1 497 Résultat net des activités poursuivies 2 671 (26 374) (140 281) (163 984) Résultat net des activités non poursuivies - - - - Résultat net de l'ensemble consolidé 2 671 (26 374) (140 281) (163 984)

(en milliers d'euros) 31/12/2025

publié Corrections au titre du réexamen des clauses contractuelles 31/12/2025

retraité Opérations de financement ICG Plans de rémunérations en actions Capitaux propres (part du Groupe) 412 952 (289 153) 45 324 169 123 Capital (1) 17 425 - - 17 425 Primes liées au capital (1) 12 171 - - 12 171 Obligations à durée indéterminée 298 784 - - 298 784 Réserves et résultat consolidés (2) 84 573 (289 153) 45 324 (159 257) Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 88 101 (7 394) (82 389) (1 683) TOTAUX DES CAPITAUX PROPRES 501 053 (296 547) (37 065) 167 441 Passifs non courants 384 059 296 547 32 238 712 843 Provisions long terme 6 811 - - 6 811 Dettes financières à long terme – part à plus d'un an 261 862 - - 261 862 Dettes de loyer – part à plus d'un an 34 369 - - 34 369 Passifs d'impôts différés 37 164 - (3 010) 34 154 Engagements envers des actionnaires minoritaires de filiales 40 424 296 547 (38 056) 298 914 Dettes envers le personnel IFRS 2 – avantages non courants - - 73 304 73 304 Autres passifs non courants 3 429 - 3 429 Passifs courants 387 925 - 2 140 390 064 Provisions court terme 9 247 - - 9 247 Dettes financières à long terme – part à moins d'un an 63 481 - - 63 481 Dettes de loyer – part à moins d'un an 8 517 - - 8 517 Autres passifs financiers courants 1 344 - - 1 344 Dettes envers le personnel IFRS 2 – avantages courants - - 2 140 2 140 Dettes fournisseurs d'exploitation 68 449 - - 68 449 Passifs sur contrats 139 203 - - 139 203 Autres passifs courants 97 407 - - 97 407 Passifs d'impôt exigible 277 - - 277 Passifs destinés à la vente - - - - Totaux du passif 1 273 036 - (2 687) 1 270 349

[1] La variation de périmètre concerne l'activité Automation, cédée depuis le 1 er mai 2026 et qui représentait 13 M€ de revenus sur l'exercice 2025.

[2] Les états financiers 2025 ont été retraités comme expliqué en annexe du présent communiqué.

[3] Voir le glossaire en annexe pour une définition des indicateurs de performance alternatifs

[4] La somme des agrégats des deux divisions doit être complétée des éliminations intra-groupes, de l'impact de IFRS 16 et de la structure pour obtenir le résultat consolidé présenté plus haut. Le détail de ces éléments est disponible en annexe du présent communiqué.

[5] Les états financiers 2025 ont été modifiés rétrospectivement comme expliqué ci-avant

[6] Les états financiers 2025 ont été modifiés rétrospectivement comme expliqué ci-avant

[7] Les états financiers 2025 ont été modifiés rétrospectivement comme expliqué ci-avant

[8] De l'entreprise mère consolidante.

[9] Y compris résultat de l'exercice.

[10] Les états financiers 2025 ont été modifiés rétrospectivement comme expliqué ci-avant