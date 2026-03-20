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EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues
information fournie par Actusnews 20/03/2026 à 08:00

Communiqué de presse

Paris, 20 mars 2026

Le Conseil d'administration d'Exail Technologies, réuni le 19 mars 2026, a décidé de réduire le capital social de la Société par voie d'annulation de 380 000 actions auto?détenues, représentant 2,18 % du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte du 25 juin 2025 (11? résolution).

Cette annulation prendra effet sous 24h.

À l'issue de cette opération, le capital social d'Exail Technologies s'élève à 17 044 747 euros, divisé en 17 044 747 actions d'un euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées.

À la suite de cette opération, Exail Technologies détiendra directement 70 396 actions propres (hors contrat de liquidité), représentant environ 0,41 % du capital social. Exail Technologies envisage d'affecter environ 6 000 actions au contrat de liquidité, le solde demeurant affecté à l'objectif de croissance externe.

Les informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions seront en conséquence mises à jour sur le site internet de la société www.exail-technologies.com .

Cette opération a pour effet de reluer l'ensemble des actionnaires.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

Contacts
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@ exail-technologies.com

Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr 		Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr

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Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97114-cp_exail-technologies_reduction-de-capital_fr.pdf

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EXAIL TECHNOLOGIES
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