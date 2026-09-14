EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Mise à jour du calendrier financier : publication des résultats semestriels le 24 septembre 2026

Communiqué de presse

Paris, 14 septembre 2026 à 18h

Exail Technologies annonce que la publication de ses résultats du premier semestre 2026, initialement prévue le 15 septembre 2026 après bourse, interviendra le 24 septembre 2026 après bourse.

Le groupe a d'ores-et-déjà confirmé dans son communiqué de presse du 29 juillet ( lien ) la forte dynamique opérationnelle enregistrée au 1 er semestre. Les revenus ont progressé de +27% à périmètre comparable, tandis que l'activité commerciale reste soutenue, notamment dans les systèmes de navigation, dont les prises de commandes ont augmenté de plus de 40%, et dans les activités photoniques, en hausse de près de 70%.

Concernant le compte de résultat, les travaux réalisés à ce jour permettent à la société de communiquer les indicateurs financiers préliminaires suivants avec un niveau élevé de fiabilité [1] : l'EBITDA courant [2] du semestre devrait s'établir à 63 M€, en progression d'environ 43% par rapport au 1 er semestre 2025. Le résultat d'exploitation [3] s'établirait à 46 M€, en progression de 61%.

La génération de trésorerie du semestre est marquée par une augmentation du besoin en fonds de roulement, de l'ordre de 70 M€. Cette évolution s'inscrit dans la saisonnalité habituelle de l'activité, le premier semestre étant traditionnellement moins favorable en raison du calendrier de facturation et d'encaissement des contrats. Des encaissements très significatifs sont attendus au second semestre.

Ce report résulte de discussions techniques en cours avec les commissaires aux comptes concernant les impacts du projet de rapprochement avec THALES. Les résultats semestriels complets seront publiés le 24 septembre 2026 après bourse.

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

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[1] Données préliminaires établies sur la base de comptes semestriels n'ayant pas encore été arrêtés par le Conseil d'administration. Les commissaires aux comptes émettront leur rapport après l'arrêté des comptes et la finalisation de leurs travaux.

[2] Ebitda courant : résultat opérationnel avant dotations nettes aux amortissements et provisions, charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.

[3] Résultat d'exploitation : résultat opérationnel avant charges liées aux paiements en actions, amortissement des incorporels reconnus à la juste valeur et autres éléments du résultat opérationnel.