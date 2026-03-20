EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Mise à disposition du replay de la présentation des résultats annuels 2025

Communiqué de presse

Paris, 20 mars 2026

Exail technologies a tenu une réunion physique mercredi 18 mars 2026 pour présenter ses résultats annuels 2026. Le replay de cette présentation est désormais disponible sur le site internet de la société via ce lien : lien vers le replay .

Le support de la présentation est également disponible sur le site internet de la société : lien vers la présentation des résultats .

À propos de Exail Technologies

Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.

Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.

Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps.

www.exail-technologies.com

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