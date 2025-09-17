EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Exail Technologies annonce ce jour avoir mis à disposition du public son Rapport financier semestriel 2025.
Il est par ailleurs transmis à l'Autorité des Marchés Financiers.
Il peut être consulté sur le site dédié à la communauté financière de Exail Technologies : Informations réglementées – Exail Technologies (exail-technologies.com)
À propos de Exail Technologie
Exail Technologies est une entreprise de défense de haute technologie spécialisée dans les domaines de la robotique autonome et des systèmes de navigation, avec une forte intégration verticale des métiers. Le groupe propose des systèmes de drones maritimes, notamment pour la lutte contre les mines sous-marines, et des centrales inertielles de navigation utilisant la technologie de pointe de gyroscope à fibre optique.
Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères et génère ses revenus dans près de 80 pays. La société génère majoritairement ses revenus dans le secteur de la défense, mais également auprès de clients civils.
Exail Technologies est cotée sur Euronext Paris Compartiment B (EXA) et sur le marché de cotation OTCQX (EXALF). La société fait partie de l'indice SBF 120 et du segment Euronext Tech Leaders, regroupant plus de 110 sociétés Tech leaders dans leur domaine ou en forte croissance. Elle fait partie de l'indice MSCI Global Small Caps..
www.exail-technologies.com
|Contacts :
|
Relations investisseurs
Hugo Soussan
Tel. +33 (0)1 44 77 94 86
h.soussan@ exail-technologies.com
Anne-Pauline Petureaux
Tel. +33 (0)1 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
|
Relations médias
Manon Clairet
Tél. +33 (0)1 53 67 36 73
mclairet@actus.fr
