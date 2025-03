EXAIL TECHNOLOGIES (ex GROUPE GORGE) : Le projet " déminage " d'Exail Technologies sélectionné comme lauréat par le Fonds Ukraine

Communiqué de presse

Paris, 11 mars 2025

Dans le cadre du Fonds Ukraine visant à soutenir la résilience économique du pays, Exail Technologies a présenté un projet « déminage » comprenant des drones sous-marins et des drones terrestres, ainsi que la formation du personnel ukrainien. Ce projet a été sélectionné parmi les 19 lauréats retenus sur les plus de 70 candidatures reçues lors de l'appel à projets.

Le projet « déminage » d'Exail a été présenté en partenariat avec la société française Géomines spécialisée dans le déminage terrestre et subaquatique. Il représente 14,6 M€ au total et s'étalera jusqu'en 2026.

Le Fonds Ukraine, doté de 200 millions d'euros, est une initiative du gouvernement français pour soutenir la reconstruction et la restauration des infrastructures en Ukraine afin de garantir le fonctionnement et la résilience économique du pays. Les projets lauréats proposés par les entreprises françaises et sélectionnés par le gouvernement ukrainien répondent aux besoins les plus urgents de l'Ukraine dans des secteurs clé tels que l'énergie, la santé, l'eau ou le déminage.

